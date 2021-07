E' il momento di provare un monitor portatile: è in offerta lampo

Tablet, laptop e smartphone hanno cambiato il modo in cui lavoriamo in mobilità, ma anche quello in cui ci godiamo la visione e l’ascolto di contenuti multimediali per puro divertimento. I produttori lo sanno, e per questo è nata la tendenza a produrre dispositivi con schermi sempre più grandi.

Gli smartphone top di gamma, ormai, viaggiano spediti verso i 7 pollici che, fino a qualche anno fa, era una dimensione da “phablet" (una categoria di prodotti a confine tra smartphone e tablet, che oggi non esiste più). Ma per quanto possa crescere lo schermo di un telefono o di un tablet, c’è e ci sarà un limite: un telefono da dieci pollici non entrerà mai in tasca, un tablet da 17 pollici non sarà mai comodo nell’uso quotidiano. La soluzione? C’è: è un monitor portatile, da usare solo quando serve per lavoro o per svago. Quella dei monitor portatili è una categoria di prodotti molto poco conosciuta, anche perché molti utenti ritengono eccessivo il costo di questi dispositivi in considerazione del fatto che non vengono usati tutti i giorni. Per questo oggi vi proponiamo una offerta lampo di Amazon: un buon monitor portatile da quasi 16 pollici in sconto fino a questa sera.

Monitor portatile GiChat 15,8": caratteristiche tecniche

Il monitor in questione è prodotto da GiChat con tecnologia IPS (una delle migliori, restando in ambito LCD). La risoluzione è Full HD (1920×1080 pixel), frequenza di aggiornamento di 60 Hz e l’angolo di visione è ottimo: 178 gradi.

Ciò ci permette di usare questo monitor per presentazioni di lavoro o per vedere un film insieme a qualcuno, perché non serve essere posizionati esattamente davanti lo schermo per vederlo bene.

Il monitor supporta l’HDR e ha due altoparlanti stereo di discreta qualità, sufficienti per la visione di video, film e serie TV senza sforzarsi troppo (è comunque presente una uscita per le cuffie).

Il collegamento con un laptop, un tablet o uno smartphone avviene tramite porta USB-C o mini HDMI ed è possibile replicare il contenuto originale sul monitor portatile o usare quest’ultimo per estendere il desktop principale.

A questo monitor possiamo collegare anche una console da gioco come la Nintendo Switch. Va precisato che, in caso di collegamento con smartphone o tablet, alcune app potrebbero bloccare l’uscita video impedendoci di usare il monitor.

Il monitor portatile GiChat da 15,8 pollici viene venduto con un alimentatore da 18 Watt e una comoda custodia protettiva che fa anche da stand. E’ spesso meno di un centimetro e pesa circa due chili.

Monitor portatile GiChat 15,8": l’offerta Amazon

Come avrete capito questo monitor portatile è un prodotto di buona qualità e molto completo, adatto ad una vasta platea di utenti e di possibili utilizzi. In più è comodo da trasportare, perché non pesa troppo.

La qualità, come al solito, si paga e infatti il prezzo di listino è di 200 euro. Che, come già accennato, per alcuni utenti possono essere troppi in ragione del fatto che non è un prodotto da usare tutti i giorni.

Con l’offerta lampo in corso su Amazon (scade questa sera alle 22) il monitor portatile da 15,8 pollici GiChat è in sconto del 15% (-30 euro) e costa 169 euro. A questo prezzo è il caso di prenderlo in considerazione.

Monitor portatile GiChat 15,8 pollici – Full HD IPS