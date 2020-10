Monopattini ed e-bike: le offerte dell'Amazon Prime Day

La mobilità urbana è protagonista con sconti imperdibili su monopattini ed e-bike il 13 e 14 ottobre per l’Amazon Prime Day 2020. Sono molte le offerte dedicate proprio alle bici elettriche, siano esse mountain bike, pieghevoli o a pedalata assistita. Non mancano poi prezzi ottimi per i monopattini.

L’evento di 48 ore di shopping a prezzi scontati per i clienti iscritti al servizio Amazon Prime si tiene solitamente nel mese di luglio, ma a causa della pandemia da Covid-19 è stato rinviato a ottobre. Tra le migliaia di prodotti in offerta, Amazon guarda anche alla mobilità elettrica che è in costante crescita e diventa un modo ecologico per spostarsi in città ed evitare i mezzi di trasporto pubblici. I prodotti con sconti fino al 40% sono diversi e si adattano a tutte le esigenze. Ecco alcuni dei migliori monopattini, e-bike e bici elettriche pieghevoli in vendita durate l’Amazon Prime Day 2020.

E-bike, le migliori offerte dell’Amazon Prime Day

Con una sezione dedicata alla mobilità urbana e al ciclismo, l’Amazon Prime Day 2020 offre sconti imperdibili sulle biciclette elettriche:

Prime Day, le offerte su e-bike pieghevoli e monopattini

Oltre alle bici elettriche, l’Amazon Prime Day offre sconti ottimi anche su monopattini ed e-bike pieghevoli:

Ricordiamo, infine, che l’Amazon Prime Day è riservato ai soli iscritti al programma Amazon Prime e che chi non è ancora iscritto può attivare gratuitamente l’abbonamento di prova per 30 giorni cliccando qui.