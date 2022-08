Smartphone lowcost in offerta: questo modello oggi costa pochissimo

Le vacanze sono quasi terminate e si ricomincia con il lavoro e con la routine quotidiana. E anche sui siti di e-commerce ricominciano ad apparire delle ottime offerte su centinaia di prodotti. Oggi è il giorno perfetto se siete alla ricerca di uno smartphone lowcost e che costi pochissimo. Su Amazon, infatti, troviamo il moto e32 in offerta al minimo storico con uno sconto del 23%. Il prezzo è addirittura inferiore ai 140€, una cifra con la quale oramai è molto complicato trovare un dispositivo perlomeno accettabile. E questo smartphone Motorola è molto più che accettabile e vi stupirà per affidabilità e prestazioni.

Il prezzo potrebbe trarre in inganno, ma in realtà abbiamo tra le mani un dispositivo che potrebbe costare tranquillamente un centinaio di euro in più. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica del moto e32: schermo con refresh rate elevato, tre fotocamere posteriori, design moderno, lettore di impronte fisico posizionato lateralmente e batteria da ben 5.000mAh che assicura un’autonomia prolungato. Insomma, tutto quello che si richiede a uno smartphone lowcost e anche un qualcosa in più.

Moto e32: la scheda tecnica

Certo non ci si può aspettare delle prestazioni top da uno smartphone che costa così poco, ma il moto e32 è una vera sorpresa. E per capirlo basta poco. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche.

Lo smartphone ha uno schermo Max Vision da 6,5" che assicura ottime immagini e grazie alle dimensioni big è perfetto per i videogame, i social e i contenuti multimediali. Il refresh rate raggiunge un massimo di 90Hz il che rende il dispositivo più fluido nell’utilizzo quotidiano. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core con a supporto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Nella parte posteriore troviamo un buon comparto fotografico composto da una tripla fotocamera. Quella principale è da 16MP, ha lo scatto rapido e utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini. A supporto una doppia fotocamera da 2MP dedicata agli scatti macro e alla profondità. La fotocamera selfie è da 8MP.

Ottima la batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia prolungata e non si deve aver paura di uscire senza caricabatterie. Il sensore per le impronte digitali è posizionato di lato e non sotto lo schermo.

Moto e32 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il moto e32 in offerta con uno sconto super del 23% che fa scendere il prezzo fino a 139,99€. Per lo smartphone lowcost si tratta del prezzo più basso fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochi giorni.

moto e32