Moto E7, smartphone lowcost dalla super batteria

Motorola si prepara a lanciare il suo smartphone lowcost Moto E7, con una super batteria da 5.000 mAh. Le prime indiscrezioni sulle caratteristiche e sul design sono apparse sul sito di certificazione FCC, pertanto il momento del debutto del nuovo modello si avvicina.

La certificazione FCC ci dà informazioni sul possibile design del nuovo smartphone lowcost di Motorola, che nella parte posteriore include un modulo quadrato con tre fori, dove probabilmente si troverà il comparto fotocamera, che potrebbe avere oltre al sensore principale altri due sensori, oppure un obiettivo e un flash LED. Il dispositivo include anche un lettore di impronte digitali, sempre sul retro, appena sotto il comparto fotocamera, ed è incorporato nel logo Moto. Arrivano poi i primi rumors sul prezzo da un rivenditore spagnolo, che l’ha messo in lista a 148 euro, che potrebbe essere il prezzo di lancio in Europa.

Moto E7, le caratteristiche

Le prime caratteristiche del Moto E7 erano state svelate già durante il mese di luglio. Lo smartphone lowcost avrebbe un display da 6.2 pollici con risoluzione HD+ da 720×1520 pixel. Ancora dubbi invece sul processore, che potrebbe essere uno Snapdragon 460 oppure un Snapdragon 632. La RAM sarà da 4 GB, con spazio di archiviazione interno da 32 GB, ma non è chiaro se sia espandibile con card microSD o meno. Il sistema operativo sarà Android 10. Nella parte frontale, ci sarà un notch per la fotocamera, mentre sul retro il comparto fotocamera avrà una configurazione a tre sensori e lettore delle impronte digitali. Nella certificazione FCC la batteria sarà da 5000 mAh.

Moto E7, prezzo e data di lancio

Al momento la data di lancio non è stata ancora fissata da Motorola, ma la comparsa del Moto E7 su diversi siti di certificazione fa pensare che sia vicina. Intanto, su un sito di un venditore in Spagna il modello è apparso in vendita a 148 euro, ma risulta in elenco come “esaurito”. Il prezzo di vendita quindi per questo smartphone lowcost in Europa potrebbe aggirarsi sui 150 euro.