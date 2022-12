Moto edge 30 Neo al minimo storico: lo sconto è sconvolgente

Manca sempre meno al Natale e il tempo per acquistare un nuovo regalo diventa sempre meno. Fortunatamente su Amazon non smettono di arrivare nuove offerte su dispositivi sempre molto interessanti. Da oggi, ad esempio, troviamo in promo il nuovo smartphone Moto edge 30 Neo, dispositivo lanciato sul mercato in questo secondo semestre 2022 e che si caratterizza per una scheda tecnica molto interessante. Ottimo schermo con refresh rate elevato, un buon processore, una fotocamera di livello professionale e una batteria con ricarica super rapida. Quanto basta per affermarsi come uno dei migliori dispositivi nella sua fascia di prezzo.

Se di base il rapporto qualità-prezzo è già buono, oggi diventa eccezionale grazie all’ottima promo che troviamo su Amazon. Lo smartphone, infatti, è disponibile con uno sconto del 30% che fa risparmiare 130€ sul prezzo di listino. Scendendo sotto la soglia dei 300€ diventa un vero best buy. Se a tutto questo aggiungi anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero, allora diventa lo smartphone perfetto per Natale. L’offerta non ha una data di scadenza e per questo motivo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Moto edge 30 Neo

Moto edge 30 Neo: la scheda tecnica

Performante, fluido e soprattutto con un design unico nel suo genere. Il Moto edge 30 Neo è uno smartphone che appartiene alla fascia alta dei medio di gamma. Un dispositivo che assicura ottime performance e che permette anche di divertirsi con le fotografie.

Partiamo da uno dei componenti top del dispositivo: lo schermo. Sul Moto edge 30 Neo troviamo un display OLED da 6,28" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz, caratteristica che solitamente troviamo solo nei top di gamma. Per proteggere gli occhi dalle fastidiose luci blu, c’è una visualizzazione ottimizzata in base alla luce esterna che regola in automatico la luminosità. A gestire il tutto troviamo il processore Snapdragon 695 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Scelta super interessante anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale di livello professionale da ben 64MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. A supporto un sensore ultragrandangolare + macro da 13MP. La fotocamera selfie è da ben 32MP e permette scatti di ottima qualità da poter caricare direttamente sui social. Tra le varie modalità di scatto troviamo anche quella notturna che ci viene in soccorso quando c’è poca luce intorno a noi.

La batteria permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie al supporto della ricarica TurboPower a 68W si impiegano circa trenta minuti per avere il 100% di autonomia.

Moto edge 30 Neo in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Moto edge 30 Neo. Oggi troviamo lo smartphone di Motorola a un prezzo di 299,90€, con uno sconto di ben il 30%. Il risparmio è considerevole: 130€ e lo puoi pagare anche in 5 rate da 59,98€ al mese a tasso zero con il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, c’è tempo fino al 31 gennaio 2023 per effettuare il reso.

Moto edge 30 Neo