Moto edge 30, prezzo crollato: sconto mai visto prima

Torna in offerta uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo disponibile su Amazon. Stiamo parlando del moto edge 30, dispositivo top di gamma dell’azienda statunitense, che oggi troviamo con un super sconto del 37%. Per uno smartphone si tratta di uno sconto veramente elevato e che fa risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino. Si tratta logicamente del minimo storico e anche del miglior prezzo web. Insomma, una vera super promo da cogliere al volo.

Il moto edge 30 è un dispositivo che ha fatto il suo debutto sul mercato da pochi mesi e si è fatto notare immediatamente per una scheda tecnica molto interessante. Motorola da sempre punta su alcuni aspetti specifici: un ottimo comparto fotografico e soprattutto un ottimo schermo. Ed entrambe queste caratteristiche sono presenti sullo smartphone statunitense. La fotocamera principale è da ben 50MP, mentre il display è OLED e ha un’alta frequenza di aggiornamento.

Moto edge 30: la scheda tecnica

Il moto edge 30 è veramente uno smartphone sorprendente. Nella sua fascia di prezzo ce ne sono pochi con caratteristiche migliori. L’azienda statunitense ha pensato a un dispositivo che possa davvero sorprendere l’utente, fin dallo schermo.

E proprio il display è una delle caratteristiche migliori dello smartphone. Troviamo uno schermo OLED da 6,5" con refresh rate fino a 144Hz, il più elevato che possiate trovare su un dispositivo di questa categoria. Una frequenza di aggiornamento così elevata rende lo smartphone super fluido nell’utilizzo quotidiano. Anche i colori sono eccezionali, con contrasti elevati e una luminosità che permette di vedere i contenuti anche sotto la luce del sole. A gestire il tutto troviamo un processore Snapdragon 778+ con modem 5G incluso, 8 GB di RAM e 128GB di memoria interna.

L’altro punto di forza dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore c’è una tripla fotocamera di livello professionale. Sia il sensore principale sia quello ultra-grandangolare sono da ben 50MP e assicurano scatti di livello professionale. L’altro sensore è da 2MP ed è dedicato alla profondità. Di ottimo livello anche la fotocamera frontale da 32MP che permette di scattare selfie già pronti da caricare sui propri profili social. Nell’app fotocamera troviamo anche tante modalità di scatto utili in ogni occasione.

La batteria è da 4020mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Moto edge 30 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per il moto edge 30: oggi lo troviamo su Amazon con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 345,89€, il punto più basso degli ultimi mesi. Il risparmio è davvero elevato: più di 200€ rispetto al prezzo di listino. La spedizione e la vendita sono curati direttamente dal sito di e-commerce e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. C’è anche la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 30 giorni dall’acquisto.

Moto edge 30