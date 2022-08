Moto edge 30, prezzo crollato: sconto mai visto prima

C’è un’azienda che negli ultimi due-tre anni è tornata in auge nel settore della telefonia e lo ha fatto grazie a dispositivi super affidabili e con caratteristiche che non troviamo in nessun altro smartphone. Stiamo parlando di Motorola, uno dei player storici del settore che dopo gli anni d’oro dell’inizio del nuovo millennio ha sofferto un po’ l’arrivo degli smartphone. Ma presto è tornata in careggiata e lo ha fatto lanciando device sempre innovativi e soprattutto con un ottimo prezzo. Se a questo aggiungi gli sconti Amazon, ecco che abbiamo con noi uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo.

Oggi vi parliamo del Moto edge 30, smartphone da poco lanciato sul mercato, e che ha una scheda tecnica da top di gamma. E lo si intuisce subito di avere un dispositivo premium tra le mani: schermo OLED con refresh rate elevato, doppia fotocamera da 50MP (principale e ultragrandangolare), processore Snapdragon con modem 5G integrato e design moderno e super sottile. A tutto questo si aggiunge uno sconto del 37% che fa letteralmente crollare il prezzo e solo per oggi si risparmiano più di 200€ sul prezzo di listino. L’offerta non ha una data di scadenza e per questo vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Moto edge 30: le caratteristiche tecniche

Probabilmente in questa miriade di smartphone lanciati in questa prima metà dell’anno, il moto edge 30 è passato un po’ in sordina, ma si tratta di uno dei migliori dispositivi nella sua fascia di prezzo. E ha caratteristiche uniche che non si trovano in altri dispositivi.

La prima e più importante riguarda lo schermo. Lo smartphone ha un display OLED FHD+ da 6,5 pollici e con un refresh rate da 144Hz. I colori sono realistici e grazie alla frequenza di aggiornamento così elevata lo smartphone è super fluido, sia con le app social sia con i videogame (le applicazioni devono supportare un refresh rate elevato). Sotto la scocca batte il cuore dell’ottimo processore Sanpdragon 778+ con modem 5G integrato. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Altro aspetto interessante è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo tre sensori da vero top di gamma. Quello principale da 50MP è di livello professionale e viene accompagnato da un altro sensore da 50MP ultra-grandangolare. L’ultimo obiettivo è da 2MP e serve per la profondità di campo. La fotocamera selfie è da 32MP e assicura ottimi ritratti. Tutto il comparto fotografico viene impreziosito dalle varie modalità di scatto sviluppate da Motorola e che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini. C’è anche una modalità notturna per scattare foto luminose quando c’è poca luce.

Chiudiamo con la batteria da 4030mAh con ricarica rapida da 30W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora.

Moto edge 30 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e minimo storico per il moto edge 30: lo smartphone top di gamma oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 344,29€, con uno sconto di ben il 37%. Il risparmio è di poco superiore ai 200€, una cifra tutt’altro che da disprezzare. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per quest’estate Amazon ha anche reso disponibile il ritiro in uno degli Amazon Hub Counter abilitati, in modo che possiate ricevere i vostri acquisti anche in vacanza.

moto edge 30