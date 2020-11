Moto G10 Play: caratteristiche e design svelati

A pochissimo tempo dal debutto del Moto G9 Play, lanciato sul mercato lo scorso settembre, è già tempo per un upgrade: Moto G10 Play. Sono infatti trapelate le prime indiscrezioni su quello che potrebbe essere l’erede del precedente modello e già sono state definite alcune delle caratteristiche tecniche di cui dovrebbe essere dotato.

Le primissime immagini, pubblicate in rete dal sito internet OnLeaks, rivelano immediatamente le scelte effettuate dalla casa produttrice in fatto di design, mettendo inoltre in evidenza le similitudini tra il Moto G10 Play e la generazione precedente di telefonini di recente uscita. Sebbene non vi siano ancora certezze sul nome di battesimo dello smartphone in questione, il modello è stato indicato come il successore del precedente Moto G9 Play, da cui ha preso il nome Moto G10 Play. Molto più probabile, invece, è il codice vero e proprio del modello che dovrebbe corrispondere alla sigla alfanumerica XT-2117.

Moto G10 Play: il design del nuovo smartphone non è una novità

Per Moto G10 Play è stata scelta una scocca dalle cornici sottili, con quella inferiore più spessa della superiore, e una fotocamera frontale alloggiata in un foro presente nella parte superiore dello schermo. Sul retro, tre fotocamere disposte in maniera ravvicinata e un flash a led fanno capolino dalla parte superiore. Tutto confermato rispetto al predecessore, dunque, tranne la disposizione delle tre lenti rispetto alla luce.

Secondo le indiscrezioni di OnLeaks, il nuovo smartphone dovrebbe poi montare un display da 6.5 pollici, per le dimensioni totali di 165,3 x 75,4 x 9,5 mm. Per quanto riguarda lo spessore, invece, considerando il rilievo dedicato alle fotocamere posteriori dovrebbe arrivare a 10,4 mm.

Moto G10 Play: dimensioni della batteria e varianti di colore

Anche le informazioni trapelate sulla batteria sembrano essere interessanti. Si parla infatti di una capacità di 4850 mAh, almeno secondo le certificazioni disponibili presenti in rete. Non meno importante, sempre in fatto di certificazioni, è quella FCC che porterebbe a pensare alla presenza di un sensore per la lettura dell’impronta digitale posizionato lateralmente invece che sul retro come nei precedenti modelli Moto.

Un altro dei dettagli interessanti che ha fatto capolino su internet è quella del colore. Il telefono, che potrebbe essere messo in commercio già nelle prossime settimane, sarebbe disponibile nella variante blu mentre non è stato precisato se saranno disponibili ulteriori colori disponibili tra cui scegliere.