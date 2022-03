Moto g100, il prezzo crolla e lo sconto è super: offerta imperdibile

Per chi nei primi anni del 2000 aveva sui 20-30 anni, Motorola resterà per sempre un’icona nel mondo della telefonia. L’azienda statunitense per diversi anni è stata una delle leader di mercato grazie ai suoi dispositivi iconici, uno su tutti il Motorola Razr. Dopo un decennio complicato segnato dall’arrivo sul mercato delle aziende asiatiche, Motorola sta pian piano tornando a essere protagonista e il merito è di smartphone come il moto g100, un dispositivo top di gamma con componenti molto performanti, disponibile a un prezzo super conveniente. Oggi, infatti, lo smartphone è in offerta a 399,90€, ben il 33% in meno rispetto a quello di listino. E il risparmio tocca addirittura i 200€.

Il prezzo di listino non deve sorprendere: il moto g100, sebbene sia uscito sul mercato da circa un anno, resta ancora adesso un top di gamma che garantisce prestazioni elevate. E il merito è della scheda tecnica. A bordo troviamo un processore ad alte prestazioni come lo Snapdragon 870 e uno schermo con refresh rate a 90Hz che rende ancora più fluido l’utilizzo. Buono anche il comparto fotografico posteriore composto da 4 fotocamere tra cui la principale da 64MP. Uno smartphone completo e versatile e che soprattutto ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Su Telegram abbiamo lanciato due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Il primo è dedicato ai dispositivi tech, il secondo ai prodotti per l’abitazione (alimentari, igiene personale, pulizia, elettrodomestici, fai da te). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui link qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Moto g100: scheda tecnica e funzionalità

Seppur abbia qualche mese sulle spalle, il moto g100 ancora si difende piuttosto bene. D’altronde quando si valuta l’acquisto di un nuovo smartphone, una delle scelte migliori è focalizzare l’attenzione su dispositivi usciti sul mercato da qualche mese, perché sicuramente sono in sconto. Ed è così anche per il moto g100. Vediamo insieme la scheda tecnica.

Come sempre partiamo dallo schermo: il display del dispositivo ha una diagonale di 6,7" e un refresh rate a 90Hz, che rende ancora più fluido l’utilizzo dello smartphone. Il moto g100 ha un display denominato CinemaVision che offre un’esperienza cinematografica grazie a una gamma di colori del 25% più ampia e alla tecnologia HDR10.

Sotto il display troviamo il potente processore Snapdragon 870 (con modem 5G integrato), supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Sono bene quattro le fotocamere che troviamo nella parte posteriore. Quella principale è da 64MP, mentre quella grandangolare da 16MP. Le ultime due sono una fotocamera da 2MP per le foto macro e un sensore per la profondità per scattare ritratti di livello professionale.

Il dispositivo è pensato anche per il lavoro. Grazie alla piattaforma Ready For è possibile trasmettere quello che vediamo sullo schermo dello smartphone su uno smart TV o un tablet. Per quanto riguarda il sistema operativo, è presente una versione quasi stock di Android, senza inutili app che non fanno altro che rallentare il dispositivo. Infine, chiudiamo con la batteria da 5000mAh che assicura una lunga autonomia, anche fino a due giorni.

Moto g100 in offerta: prezzo e sconto

Il moto g100 è uno dei migliori smartphone in offerta in questo momento su Amazon. Lo smartphone è disponibile sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 399,90€, il 33% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 200€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 79,98€ al mese (servizio offerto da Amazon). Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e beneficia della spedizione Prime. Per il reso si hanno a disposizione 30 giorni di tempo.

moto g100