Moto G100: un quasi Top di gamma in offerta costa quanto un medio

Dopo anni difficili, durante i quali era rimasta un po’ ai margini del mercato Android, Motorola l’anno scorso è tornata tra i brand di primo piano grazie ad una gamma variegata fatta di modelli in grado di soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti. Modelli come Motorola Moto G100, un tipico esemplare della neonata categoria dei “quasi Top“.

Il 2021, si sa, è stato l’anno della crisi dei chip e, per questo, i produttori di smartphone hanno introdotto questa categoria: telefoni di livello molto alto in tutti i reparti, ma con un chip che non è esattamente il più potente di tutti, ma il secondo sul podio. La formula funziona benissimo, perché lo smartphone alla fine è ottimo lo stesso anche se costa molto meno di un top di gamma al 100%. Moto G100 è esattamente questo tipo di telefono e, adesso, è persino in sconto su Amazon. Se siete in procinto di comprare uno smartphone medio fermatevi: Motorola Moto G100 scontato costa uguale ma vale di più.

Motorola moto G100

Moto G100 di Motorola è un telefono con il chip Qualcomm Snapdragon 870, versione pepata del già molto buono Snapdragon 865 (che è stato il chip più potente del 2020). Parliamo, quindi, di fascia alta del mercato ma non del chip più potente in assoluto.

E, infatti, lo troviamo accompagnato da ben 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (espandibili). L’unico vero compromesso di questo smartphone è nello schermo: molto buono, ma non OLED. Si tratta infatti di un display LCD di tipo IPS (i migliori LCD) con refresh di 90 Hz, diagonale di 6,7 pollici e risoluzione di 2.520×1.080 pixel.

I sensori fotografici posteriori sono ben 4: un principale da 64 MP di tipo wide, un ultra wide da 16 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un sensore 3D di tipo ToF. Come sempre, scordatevi gli ultimi due: i sensori che servono realmente sono i primi due e sono dei buoni sensori, tutto il resto è marketing.

Molto buona, invece, la batteria da ben 5.000 mAh con ricarica da 20 watt. Il sistema operativo installato di fabbrica è Android 11.

Motorola Moto G100: l’offerta Amazon

Motorola Moto G100 ha un prezzo di listino di 599,90 euro. Quando uscì il telefono, ad aprile 2021, era un buon prezzo ma oggi è chiaramente troppo. E, infatti, il prezzo non è più questo.

Adesso, infatti, Motorola Moto G100 è in sconto su Amazon ed è in vendita a 429 euro (-170,90 euro, -28%). A questo prezzo tutto cambia: è quanto pagheremmo oggi un medio gamma dotato di processore meno potente.

Motorola Moto G100 – Versione 8/128 GB