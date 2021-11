Moto G200 5G: il nuovo top di gamma che costa come un medio

Ennesimo top di gamma 2021 in uscita, proprio a fine 2021: è il Motorola Moto G200 5G e, a differenza del Moto 100 5G lanciato a marzo, è un top di gamma a tutti gli effetti, senza se e senza ma, anche se ha un prezzo di lancio esattamente identico a quello del predecessore: 599 euro.

Un prezzo che, fino all’anno scorso, era da smartphone medio ma che, quest’anno, accomuna molti top. Il mercato, quindi, è profondamente cambiato negli ultimi dodici mesi e, nonostante la famigerata crisi dei chip, ci sono sempre più telefoni cellulari ad alte o altissime prestazioni che si comprano ad un prezzo sempre minore. Per quanto riguarda Moto G200, infatti, solo una caratteristica tecnica può lasciare un po’ perplessi: la tecnologia dello schermo. Ma, a leggere le specifiche tecniche, forse si tratta proprio di una scelta voluta da Motorola.

Partiamo proprio dallo schermo: è un enorme display da 6,8 pollici, Full HD+, con tecnologia LCD IPS e refresh da 144 Hz. Il fatto che non sia un AMOLED potrebbe fare storcere il naso a qualcuno, ma la scelta di un IPS (superiore alla tecnologia LCD classica) e soprattutto i 144 Hz lasciano pochi dubbi sul fatto che si tratti di un pannello di alta qualità.

Schermo a parte, la scheda tecnica è dominata dal processore Qualcomm Snapdragon 888+, il più potente di tutti al momento e in attesa della prossima generazione, affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria di archiviazione (di tipo UFS 3.1, la più veloce).

Imponente il sensore principale da 108 MP, che domina un comparto fotografico posteriore dotato anche di grandangolo da 8 MP e (inutile, a dire il vero) sensore di profondità da 2 MP. La selfie cam è invece una buona 16 MP. Nulla manca sul fronte connettività: 5g (dual SIM), Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2 e GPS.

Ottima la batteria da 5.000 mAh, ma solo buona la ricarica a 33W: Motorola poteva fare di più, altri top di gamma 2021 arrivano a 60 o addirittura 120W. Infine, Motorola Moto G200 non è realmente impermeabile: è certificato IP52.

Motorola Moto G200 5G è stato appena presentato da Motorola, insieme a 4 altri nuovi dispositivi che andranno ad occupare la fascia medio bassa del mercato: Moto G31, Moto G41, Moto G51 e Moto G71.

Il prezzo di listino per la versione 8/128 GB è stato fissato a 599,90, con disponibilità entro poche settimane solo su Amazon. Il prezzo è identico a quello al quale fu lanciato il G100 5G con Snapdragon 870, che va a sostituire. Quest’ultimo, nel frattempo, è sceso a 450 euro (-149.90, -25%). E anche questo è un bell’affare.

Motorola moto g100 – Versione 8/128 GB

