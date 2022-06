Moto G22, il prezzo è incredibile con lo sconto super di oggi

Non è detto che quando si spende poco per uno smartphone ci si debba per forza accontentare di un dispositivo con caratteristiche limitate. Se il budget a disposizione è basso e non supera i 150€ bisogna essere bravi nel trovare il dispositivo giusto e nell’aspettare il momento migliore per acquistarlo, cioè quando Amazon lo mette in offerta con uno sconto super. E oggi è il vostro giorno fortunato perché sulla piattaforma di e-commerce troviamo lo smartphone lowcost moto g22 in offerta con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo al di sotto dei 140€. Un super prezzo per un dispositivo affidabile e che nell’utilizzo quotidiano non dà nessun tipo di problema.

Di certo non abbiamo a che fare con un top di gamma, ma nemmeno con un entry-level. È un medio di gamma economico, con uno schermo abbastanza grande, un’ottima batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia superiore ai due giorni e un buon comparto fotografico composto da ben quattro sensori posteriori. Insomma, uno smartphone che non ha paura di sfidare gli smartphone economici cinesi e che anzi offre anche qualche funzionalità premium. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Moto G22: la scheda tecnica

Per definire il moto G22 basta un aggettivo: "solido". Lo smartphone lowcost di Motorola è senza troppi fronzoli e punta all’essenziale, come giusto che sia per un dispositivo di questo tipo.

Lo schermo AMOLED Max Vision è da ben 6,5" e ha anche un refresh rate a 90Hz, una funzionalità da non sottovalutare uno smartphone lowcost. Il refresh rate più alto rispetto al normale rende l’utilizzo del dispositivo più fluido con le app social e i videogame. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Helio G37 con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Lo spazio di archiviazione può essere aumentato fino a un 1TB utilizzando una scheda microSD.

Ottimo il comparto fotografico: difficile trovare ben quattro fotocamere posteriori su un dispositivo che costa meno di 150€. Il sensore principale è da 50MP e poi troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e due sensori da 2MP per gli scatti in profondità e per le macro. Presenti anche alcune modalità per migliorare la qualità delle foto in notturna e per i selfie.

La batteria è da ben 5.000mAh e permette anche di completare due giorni con una singola ricarica. Il lettore per le impronte digitali è posizionato di lato e non sotto lo schermo.

Oggi è una giornata speciale per chi è alla ricerca di uno smartphone lowcost. Troviamo, infatti, il moto g22 in offerta a un prezzo di soli 138,90€, grazie allo sconto del 37%. Acquistandolo adesso si risparmiano più di 80€, una bella cifra considerando che si tratta di uno smartphone lowcost. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva solamente in fase di check-out. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore per chi è abbonato a Prime.

