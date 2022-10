Moto G52, il medio di gamma costa pochissimo: sconto incredibile

Per acquistare uno smartphone affidabile e che garantisca prestazioni più che accettabili non bisogna sempre spendere delle cifre folli. Molto spesso basta aspettare l’offerta giusta e il modello giusto. E proprio oggi troviamo una di quelle offerte a cui è difficile resistere. Di che cosa stiamo parlando? Della super promo che troviamo su Amazon per lo smartphone moto g52 disponibile con uno sconto super del 39% che permette di risparmiare più di 110€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico per questo dispositivo.

Il moto g52 è uno smartphone davvero molto interessante, con caratteristiche uniche e che non si trovano nemmeno in dispositivi che costano un centinaio di euro in più. Un esempio è lo schermo OLED con refresh rate a 90Hz che assicura immagini con una qualità elevata. Altrettanto valido è il comparto fotografico composto nella parte posteriore da un sensore principale da 50MP. E non manca nemmeno una super batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Insomma, troviamo tutte le caratteristiche che si cercano in uno smartphone che costa poco e che deve essere utile nella vita di tutti i giorni.

Moto G52: la scheda tecnica

Difficile trovare su Amazon uno smartphone che in questo momento abbia un rapporto qualità-prezzo migliore. Gli smartphone di Motorola molto spesso passano in sordina, ma negli ultimi anni l’azienda statunitense ha lanciato tantissimi dispositivi molto interessanti e a prezzi alla portata di tutti.

Uno di questi è sicuramente il moto g52 che a tutti gli effetti è un medio di gamma e che a questo prezzo ha pochi rivali. Per capirlo basta guardare la scheda tecnica. Troviamo uno schermo OLED da 6,6" con risoluzione FullHD e con refresh rate a 90Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano, soprattutto quando si utilizzano le app social e i videogame. Sotto la scocca trova posto l’affidabile processore Snapdragon 680 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Ottimo anche il comparto fotografico tenendo in considerazione il prezzo. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera: quella principale è da 50MP, supportata da una ultra-grandangolare da 8MP e da una fotocamera macro da 2MP. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che permette di scattare ottime foto in ogni momento. La fotocamera frontale è da 16MP.

La batteria è da ben 5000mAh e con un utilizzo normale si coprono fino a due giorni. Grazie alla ricarica rapida da 30W si impiegano poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Chiudiamo con le ultime caratteristiche: lo smartphone è idrorepellente e il sensore per l’impronta digitale è posizionato di lato.

Moto G52 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un medio di gamma al prezzo di un entry level. Questo fa capire la bontà dell’offerta che troviamo oggi su Amazon. Il moto g52 è disponibile a un prezzo di 184€, con uno sconto del 39% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole e supera i 110€. La disponibilità è immediata e viene consegnato nel giro di pochissimi giorni. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare molto presto.

