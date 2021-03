MotoGP: dove vedere il Gran Premio del Qatar in streaming

Weekend pieno di emozioni per gli amanti del Motomondiale: dopo tanta attesa ripartono finalmente i campionati di Moto 3, Moto 2 e MotoGP con il Gran Premio del Qatar, uno dei più affascinanti visto che si corre in notturna. Il circuito di Doha, tra l’altro, è un gradito ritorno per la MotoGP visto che l’anno scorso la gara della massima serie era saltata per colpa della pandemia.

Il campionato di MotoGP 2021 parte con tanti cambi di team per i piloti: con le Ducati correranno Bagnaia e Miller, con Yamaha correranno Quartataro e Vinales, mentre Rossi passa al Team Petronas con Mobridelli. Ma non solo, perché questo WE assisteremo anche al debutto di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, in MotoGP: correrà in sella alls a Ducati del team Sky VR46 Avintia. In casa Honda, invece, si dovrà ancora per un po’ fare a meno di Marc Marquez ancora alle prese con i postumi dell’infortunio al braccio. Saranno quindi tre giorni da non perdere per tutti gli appassionati di corse di moto.

Gran Premio del Qatar: date e orari

Il Gran Premio del Qatar 2021 si corre nel weekend da venerdì 26 a domenica 28 marzo, a partire dalle 11:50 italiane (il Qatar ha un fuso orario +2 rispetto all’italia). Ecco le date e gli orari delle prove e delle gare delle tre serie:

Venerdì 26 marzo

11:50-12:30 – FP1 Moto3

12:45-13:25 – FP1 Moto2

13:40-14:25 – FP1 MotoGP

16:10-16:50 – FP2 Moto3

17:05-17:45 – FP2 Moto2

18:00-18:45 – FP2 MotoGP

Sabato 27 marzo

11:25-12:05 – FP3 Moto3

12:20-13:00 – FP3 Moto2

13:15-14:00 – FP3 MotoGP

15:30-16:10 – Qualifiche Moto3

16:25-17:05 – Qualifiche Moto2

17:20-17:50 – FP4 MotoGP

18:00-18:40 – Qualifiche MotoGP

Domenica 28 marzo

13:40-14:00 – Warm-Up Moto3

14:10-14:30 – Warm-Up Moto2

14:40-15:00 – Warm-Up MotoGP

16:00 – Gara Moto3

17:20 – Gara Moto2

19:00 – Gara MotoGP

Dove vedere il GP del Qatar 2021

Il Gran Premio del Qatar 2021 sarà trasmesso sia in TV che in streaming. I telespettatori potranno vederlo interamente in diretta su Sky Sport MotoGP e su DAZN, o in differita su TV8 e TV8 HD. Altrimenti è possibile vedere il GP del Qatar 2021 in streaming, su SkyGo o con l’app di DAZN.

Scopri come guardare le gare di MotoGP live e on demand