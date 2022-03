Motorola Edge 20 Lite: maxi offerta sul medio con maxi schermo

Quest’anno Motorola è tornata in grande stile bruciando sul tempo tutta la concorrenza e presentando il primo top di gamma Android 2022 con il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ma mentre la casa alata prova a posizionarsi nuovamente nell’Olimpo dei produttori di smartphone flagship, non dimentica affatto la fascia media.

Anzi, tra i modelli in listino ne ha uno decisamente interessante per rapporto prezzo/caratteristiche: il Motorola Edge 20 Lite, basato sul chip MediaTek Dimensity 720 5G. Un modello che si fa decisamente notare per lo schermo, molto grande e molto bello, ma anche per il resto della scheda tecnica che gli permette di soddisfare le esigenze e le richieste anche dell’utente esigente e particolarmente attento a come spende i suoi soldi. Un prodotto intelligente, quindi, concreto ed equilibrato che, quando va in sconto su Amazon, diventa il più classico dei best buy. Ed è proprio quello che sta succedendo adesso, grazie ad un corposo sconto del 18% sulla versione con più memoria di Motorola Edge 20 Lite.

Motorola Edge 20 Lite: caratteristiche tecniche

Come già accennato, Motorola Edge 20 Lite gira intorno al MediaTek Dimensity 720 5G, un chip di buon livello e dai bassi consumi, affiancato da 6/128 GB o 8/128 GB di memoria, con lo spazio di archiviazione espandibile grazie allo slot microSD.

Buono, per un medio, il comparto fotocamere: sensore principale da 108 MP abbastanza grandangolare, un 8 MP grandangolo puro e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è una 32 MP, anch’essa piuttosto grandangolare per fare selfie di gruppo senza dover fare contorsionismi.

Lo schermo, però, è la caratteristica più di pregio di questo smartphone: un OLED di tipo “Max Vision" da ben 6,7 pollici, HDR10+, con 1 miliardo di colori e refresh rate di 90 Hz.

Ottima anche la batteria, da ben 5.000 mAh e dotata di ricarica abbastanza rapida: potenza di 30 watt.

Motorola Edge 20 Lite: l’offerta Amazon

Chi mastica un po’ di schede tecniche dei cellulari lo avrà già capito: Motorola Edge 20 Lite non ha sbavature, è molto equilibrato. Specialmente in versione da 8/128 GB, che offre un pizzico di prestazioni in più e allunga la vita di questo smartphone.

Il prezzo di listino, per questa versione, è di 399 euro e inizia a diventare troppo rispetto alla concorrenza 2022. Ma non è lo street price reale: Motorola Edge 20 Lite è al momento in conto su Amazon a 329 euro (-70 euro, -18%), un prezzo, anch’esso, molto equilibrato.

Motorola Edge 20 Lite – Versione 8/128 GB di memoria