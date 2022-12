Motorola Edge 20 al minimo storico: a questo prezzo è un best buy

Una delle migliori offerte di questo fine 2022 riguarda il Motorola Edge 20, uno smartphone che non smette mai di stupire, soprattutto al prezzo a cui lo troviamo oggi. Stiamo parlando di una vera super promo come non se ne vedono da tempo su Amazon per un telefono cellulare. Il Motorola Edge 20, infatti, lo troviamo con uno sconto di ben il 48% rispetto a quello di listino. Praticamente è come se lo si pagasse la metà, risparmiando quasi 300€ sul prezzo di listino.

Sebbene il prezzo lowcost faccia pensare tutt’altro, abbiamo a che fare con un vero smartphone top, come ci conferma la scheda tecnica. Schermo di grandi dimensioni con un refresh rate che arriva addirittura a 144Hz, un processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni e un comparto fotografico che non ha nulla da invidiare a quello di smartphone ben più blasonati (la fotocamera principale è da ben 108MP). Chiedere di più a questo prezzo è davvero difficile.

Moto edge 20

Motorola edge 20: la scheda tecnica

Molto semplicemente un top di gamma. Non bisogna utilizzare altre parole per descrivere il Motorola edge 20, smartphone che oggi troviamo in offerta su Amazon con un super prezzo. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

La prima caratteristica che salta subito all’occhio (anche la più evidente) è il maxi-display. Lo smartphone monta uno schermo OLED da 6,7" con risoluzione FHD e un refresh rate fino a 144Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. C’è anche il supporto all’HDR10+ per colori più vividi e realistici. Le dimensioni extra-large lo rendono perfetto sia per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio, sia per lavorare. A gestire il tutto troviamo l’ottimo processore Snapdragon 778G con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Altro punto forte dello smartphone è il comparto fotografico, equiparabile a smartphone ben più costosi. Nella parte posteriore troviamo un triplo sensore, con fotocamera principale da 108MP, supportata da un sensore ultra-grandangolare da 8MP e da un teleobiettivo da 16MP: Teleobiettivo che permette di scattare fino a 30x perdendo pochissima qualità nello scatto. Motorola ha lavorato molto anche sul software che ci viene in soccorso durante gli scatti notturni o se vogliamo sbizzarrirci con foto particolari.

La batteria da 4000mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e grazie alla ricarica rapida da 30W si impiega poco meno di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Motorola edge 20 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Minimo storico e prezzo in picchiata per il Motorola edge 20: oggi lo smartphone costa 299,90€, con uno sconto di ben il 48%. Il risparmio è presto detto: 280€. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 59,98€ al mese. La disponibilità del dispositivo è immediata e la consegna avviene anche prima di Capodanno (bisogna, però, acquistarlo oggi 27 dicembre). Per il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023. Al momento è una delle migliori offerte che possiate trovare per uno smartphone su tutto il web.

Moto edge 20