Motorola Edge 20, il prezzo è crollato definitivamente: minimo storico

Torna su Amazon una delle offerte più interessanti degli ultimi mesi per uno smartphone. Stiamo parlando della promo speciale disponibile oggi e che vede lo smartphone top di gamma Motorola Edge 20 con uno sconto di ben il 48% che permette di risparmiare quasi 300€ su quello di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Si tratta al momento della migliore offerta che possiate trovare su Amazon per uno smartphone e anche di una delle migliori di tutto il web. Non approfittarne è grosso errore.

Il Motorola Edge 20 è una delle migliori creazioni dell’azienda statunitense degli ultimi anni. Un vero top di gamma con una scheda tecnica super equilibrata. Un processore 5G Snapdragon, una garanzia quando si tratta di smartphone, un comparto fotografico interessantissimo e uno schermo molto fluido e dalle dimensioni big. A tutto questo bisogna aggiungere anche un’interfaccia utente che si basa su una versione "pura" di Android e che permette di sfruttare al meglio le funzionalità del sistema operativo di Google.

Motorola Edge 20 scheda tecnica: le caratteristiche

Molto spesso si preferisce spendere qualche centinaio di euro in più per acquistare smartphone di brand più famosi e quotati. Un errore che in molto commettono, ma che può essere evitato seguendo semplicemente i nostri consigli all’acquisto. Motorola, infatti, negli ultimi anni ha lanciato diversi dispositivi, tutti molto interessanti e soprattutto versatili. E il Motorola Edge 20 ne è l’esempio perfetto.

Partiamo dallo schermo. Lo smartphone ha un display OLED Max Vision da 6,7" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 144Hz. Valore che non troviamo nemmeno sugli smartphone premium e che lo rende super fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Le dimensioni extra-large lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio. A gestire il tutto troviamo l’ottimo processore Snapdragon 778G con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

A stupire, soprattutto in relazione al prezzo, è anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera, con sensore principale da 108MP, sensore ultra-grandangolare da 8MP e un teleobiettivo da 16MP con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale è da 32MP e si rivela una garanzia. In aiuto arriva anche l’intelligenza artificiale che interviene nel migliorare i colori per renderli più realistici.

Chiudiamo con la batteria da 4000mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

Motorola Edge 20 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ottima promo per uno smartphone veramente top. Oggi troviamo il Motorola Edge 20 a un prezzo di 299,90€, con uno sconto di ben il 48% rispetto a quello di listino. Il risparmio rispetto a quello di listino è di 280€. Il sito di e-commerce permette di pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 59,98€ al mese (si può attivare la modalità di pagamento nella pagina prodotto). La disponibilità è immediata e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. L’offerta è davvero eccezionale e se siete alla ricerca di un dispositivo con un ottimo rapporto qualità-prezzo, difficilmente troverete qualcosa di meglio.

