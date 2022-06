Motorola Edge 20 Pro, prezzo in picchiata: nuovo minimo storico

Questo mese di giugno si preannuncia molto interessante per gli smartphone: se il bel giorno si vede dal mattino, allora possiamo avere grosse aspettative. Da oggi, infatti, troviamo lo smartphone top di gamma Motorola Edge 20 Pro in offerta con uno sconto di ben il 41%: un vero e proprio crollo verticale del prezzo e che fa risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. Una super offerta per uno dei migliori smartphone lanciati negli ultimi mesi, con una scheda tecnica interessante e con un super comparto fotografico che non ha nulla da invidiare a quello di smartphone ben più blasonati.

Motorola edge 20 Pro

Il Motorola edge 20 Pro è uno dei pochi dispositivi al mondo ad avere uno schermo con una frequenza di aggiornamento di ben 144Hz che lo rende molto più fluido rispetto a tutti gli altri smartphone presenti sul mercato. Per non parlare della fotocamera professionale da 108MP e del sensore Macro Vision con zoom in stile periscopico fino a 5x. Come accade spesso per questo tipo di offerte la durata è limitata e ci sono pochissimi giorni per approfittare della promozione.

Motorola edge 20 Pro: la scheda tecnica

La velocità di refresh più elevata per uno smartphone disponibile sul mercato, la miglior fotocamera possibile e uno dei migliori processori. Questo dovrebbe far capire la bontà del Motorola edge 20 Pro, uno smartphone probabilmente sottovalutato dal grande pubblico, ma che in realtà nasconde una scheda tecnica che non si vede in molti altri dispositivi.

Come ci ha abituato negli ultimi anni l’azienda statunitense, lo schermo è uno dei punti di forza. Il display OLED ha una diagonale da 6,7" ultra-grandangolare con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. C’è anche il supporto all’HDR 10+ per colori più vividi e realistici. A bordo troviamo il processore Snapdragon 870 con ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Non avrete problemi ad aprire velocemente le app e con il multitasking.

L’altro fiore all’occhiello dello smartphone Motorola è il comparto fotografico di livello professionale. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 108MP in grado di registrare video in 8K, un obiettivo ultra-grandangolare con angolo di visione da 119 gradi e un sensore Macro Vision che ingrandisce i soggetti fino a 5x. E non manca anche un SuperZoom da 50x. La fotocamera per i selfie è da 32MP. Non mancano le classiche modalità di scatto che troviamo in tutti gli smartphone, come ad esempio la “modalità notturna" per quando cala la luce e la “modalità ritratto".

Come avete potuto intuire lo smartphone è molto potente e può essere utilizzato anche per altri scopi. Per questo motivo Motorola ha realizzato la piattaforma Ready For che permette di collegare velocemente il dispositivo al televisore e utilizzarlo come una sorta di computer/console. Chiudiamo con la batteria da 4500mAh con ricarica rapida a 30W.

Motorola edge 20 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Minimo storico e super prezzo per lo smartphone top di gamma Motorola Edge 20 Pro. Oggi lo troviamo in offerta con uno sconto di ben il 41% a un prezzo di 410,99€. Rispetto a quello di listino si risparmiano quasi 300€, praticamente il prezzo di uno smartphone medio di gamma. Essendo spedito direttamente da Amazon beneficia anche della spedizione Prime e in più c’è la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dopo l’acquisto.

