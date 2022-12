Motorola Edge 30 Fusion: disponibile il nuovo colore Viva Magenta

Il lancio del nuovo Motorola Edge 30 Fusion è avvenuto all’inizio dell’autunno, ma recentemente il produttore cinese ha introdotto una nuova versione dello smartphone con un colore che nessun altro potrà mai offrire. Questo è il Motorola Edge 30 Fusion nella colorazione Viva Magenta.

Dopo l’uscita del nuovo modello, il Pantone Color Institute ha nominato Viva Magenta 18-1750 il colore dell’anno 2023. Questa decisione è stata presa a seguito di analisi approfondite, che hanno tenuto conto delle tendenze globali, della moda, del marketing, dei social network e persino della politica.

Viva Magenta

Ruben Castano, Executive Director of Customer Experience and Design di Motorola, spiega il valore della partnership che ha portato l’azienda del gruppo Lenovo a creare uno smartphone nel colore Viva Magenta: "La nostra partnership esclusiva e globale con Pantone nella categoria degli smartphone compie un ulteriore passo. Essendo noi l’unico vendor a lanciare un dispositivo nel colore Pantone dell’anno 2023, consentiamo ai consumatori di esplorare, creare e superare i confini attraverso la tecnologia – spiega Castano – Questo colore riflette davvero il momento culturale in cui ci troviamo e non vediamo l’ora di portare questa potente tonalità sui dispositivi motorola edge 30 fusion in tutto il mondo".

Motorola Edge 30 Fusion: specifiche tecniche

Oltre al nuovo colore, la versione del Motorola Edge 30 Fusion Viva Magenta rimane tale e quale a quella con le altre colorazioni. Si basa infatti sul display pOLED curvo a 10 bit con foro centrale da 6,55 pollici con risoluzione di 2.400×1.080 pixel (FHD+), frequenza di aggiornamento di 144 Hz e di campionamento del tocco di 360 Hz. Il pannello ha un formato 20:9, una luminosità massima di 1.100 nit e un sensore di impronte digitali sotto il display.

Il SoC Qualcomm Snapdragon 888+ è abbinato alla RAM LPDDR5 e alo spazio di archiviazione con memorie UFS 3.1. Il dispositivo ha tre fotocamere sul retro: un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico OIS, un sensore ultra grandangolare da 13 MP con messa a fuoco automatica per la visione macro e un sensore di profondità da 2 MP. Ha una fotocamera da 32 MP nella parte anteriore per selfie e videochiamate.

Motorola Edge 30 Fusion supporta la connettività dual SIM 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, NFC e USB Type-C (USB 3.1). Dispone inoltre di doppi altoparlanti stereo compatibili Dolby Atmos, e protezione Corning Gorilla Glass 5 sulla parte anteriore e posteriore. Ultimo ma non meno importante lo smartphone è alimentato da una batteria da 4.400 mAh e si ricarica a una velocità massima di 68 W.

Nella nuova versione, però, cambia il prezzo: Motorola Edge 30 Fusion Viva Magenta, è disponibile al prezzo di 679,90 euro, esattamente 100 euro in più dello stesso modello negli altri colori.