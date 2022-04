Motorola Edge 30, appena uscito e già in super offerta: sconto incredibile

Vi è mai capitato che uno smartphone lanciato da pochissime ore sia già in offerta con uno sconto di ben 150€, cioè il 27% in meno rispetto a quello di listino? Se vi sembra una follia, in realtà non lo è. Infatti è quello che sta capitando in queste ore per il Motorola Edge 30, ultimo dispositivo lanciato dall’azienda statunitense. Si tratta di uno smartphone medio di gamma con una scheda tecnica molto interessante che strizza l’occhio a dispositivi di fascia più alta. Lo smartphone è in offerta lancio su Amazon a un prezzo di 399,90€, grazie al coupon sconto del valore di 150€ da attivare nella pagina prodotto su Amazon. Il numero dei coupon è limitato, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Motorola è tornata prepotentemente sul mercato degli smartphone da oramai alcuni anni e sta puntando su dispositivi con caratteristiche molto precise: un ottimo schermo e un buon comparto fotografico. E anche questo Motorola Edge 30 non si smentisce. Ha un display OLED con una frequenza di aggiornamento altissima (la più alta sul mercato in questo momento) e ben tre fotocamere posteriori, tra cui un sensore principale da 50MP. Il tutto condito dal processore Snapdragon 778+ con modem per il 5G. Lo smartphone fa felici anche coloro che non amano i dispositivi di grosse dimensioni: la scocca ha uno spessore di soli 6,79 millimetri. Se siete alla ricerca di un dispositivo che assicura ottime prestazioni a un prezzo concorrenziale, questo moto edge 30 è quello che fa per voi.

Motorola edge 30: la scheda tecnica

In questo mese di aprile il mercato degli smartphone si è infiammato con decine di dispositivi usciti. Molti vanno a occupare la fascia di prezzo dei medio di gamma, quella più competitiva e dove si possono trovare le offerte migliori. E il Motorola edge 30 è uno dei migliori nella sua categoria, quella dei medio di gamma che strizzano l’occhio a dispositivi di fascia superiore.

Un primo elemento che fa capire la bontà del dispositivo è lo schermo. Lo smartphone di Motorola ha un display OLED da 6,5" con refresh rate a 144Hz, la più alta in assoluto per un cellulare. Il dispositivo è super fluido e super reattivo con qualsiasi applicazione. Sotto lo schermo trova posto il nuovo chipset Snapdragon 778+ con modem 5G integrato. La RAM è da 8GB, mentre la memoria interna è da 128GB.

Nella parte posteriore troviamo un interessantissimo comparto fotografico. Partiamo dalla fotocamera principale da 50MP con tecnologia Instant All-Pixel Focus che assicura immagini più nitide in qualsiasi situazione. A supporto c’è un altro sensore da 50MP, però ultra-grandangolare. Chiude il comparto fotografico un sensore di profondità da 2MP. Nella parte frontale, invece, troviamo una fotocamera da 32MP, ottima per i selfie. Nell’app fotocamera troviamo tante modalità di scatto differenti che permettono anche di registrare video simpatici da caricare velocemente sui social.

La batteria è 4020mAh con ricarica rapida da 30W. Il Moto edge 30 offre anche un’utilissima funzionalità Reafy for per connettere lo smartphone in modalità wireless con un TV o con un computer e utilizzare lo schermo di quest’ultimi per giocare o proiettare immagini e video.

Motorola edge 30 in offerta: prezzo e sconto

Amazon ci ha abituato negli ultimi mesi a delle offerte lampo per alcuni nuovi smartphone ben selezionati. Ma un’offerta di questo tipo non si era mai vista fino ad adesso. Sul sito di e-commerce troviamo il Motorola edge 30 in promozione con un coupon sconto del valore di 150€. In questo modo il prezzo dello smartphone scende a 399,90€. Lo sconto netto è di poco superiore al 27%. Per uno smartphone che è stato presentato da pochissime ore, si tratta di una super promozione. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis. Il Motorola edge 30 è già disponibile su Amazon e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. Il numero di coupon sconto disponibili è limitato, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Per attivare il coupon e vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner e aprire la pagina prodotto.

Motorola edge 30