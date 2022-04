Motorola Edge 30 Pro: il top 2022 è al minimo storico

E’ stato il primo top di gamma 2022 ad arrivare sul mercato con il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, adesso è il primo a scendere sotto la soglia psicologica dei 700 euro: è Motorola Edge 30 Pro (versione europea di Motorola Edge X30) ed è in offerta su Amazon. E che offerta…

Sin dal lancio Motorola Edge 30 Pro è stato un top di gamma con un prezzo molto competitivo, parecchio più basso di molti concorrenti diretti come Oppo Find X5 Pro e Xiaomi 12 Pro, entrambi già disponibili in Italia. Ma il nuovo flagship 2022 di Motorola sarebbe un ottimo telefono anche ad un prezzo più alto, figuriamoci adesso che è al minimo storico e costa come un buon medio-gamma. Oltre al chip Snapdragon 8 Gen 1, infatti, Edge 30 Pro ha anche un ottimo schermo, una fotocamera frontale da 60 MP, tre ottimi sensori posteriori e una ricarica molto veloce, in grado di fare “mezzo pieno" alla batteria in soli 15 minuti.

Motorola Edge 30 Pro: caratteristiche tecniche

Motorola Edge 30 Pro è uno smartphone con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di Ram e 256 GB di memoria di archiviazione. Ha un display OLED da 6,7 pollici, HDR10, con risoluzione Full HD+ (2.400×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Lo schermo supporta anche il pennino, venduto separatamente.

Decisamente imponente il comparto fotografico, con tre sensori posteriori (principale stabilizzato otticamente da 50 MP, ultragrandangolare/macro da 50 MP e profondità da 2 MP) e selfie camera frontale da 60 MP.

La ricarica TurboPower raggiunge i 68W e può ricaricare il 50% della batteria da 4.800 mAh in 15 minuti, ma c’è anche la ricarica wireless da 15W e la ricarica wireless condivisa da 5W.

Lo smartphone di Motorola è compatibile con il 5G, il Bluetooth 5.2, il WiFi 6E, ha il chip NFC per i pagamenti touchless ed è anche certificato IP52 e resiste agli spruzzi di acqua e alla polvere. Il sistema operativo è Android 12, come da tradizione Motorola con una interfaccia molto pulita e poco personalizzata.

Motorola Edge 30 Pro: l’offerta Amazon

Motorola Edge 30 Pro è arrivato in Italia con un prezzo di listino di 849,90 euro, meno degli altri smartphone top di gamma 2022 e, in assoluto, si tratta di un prezzo consono all’hardware integrato nel dispositivo.

Adesso, però, si compra a molto meno su Amazon dove è in offerta a 666 euro (-182 euro, -22%), per di più con il prodotto venduto e spedito da Amazon e non da un venditore terzo. Se state cercando un top di gamma 2022 Android, allora lo avete appena trovato.

Motorola Edge 30 Pro – Top di gamma 2022 – Snapdragon 8 Gen 1