Motorola Edge 30 Pro: Il top di gamma che costa meno

Motorola Edge 30 Pro è il primo top di gamma 2022 con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ad arrivare fisicamente in Italia, ed è anche uno dei meno costosi. Non possiamo chiamarlo economico, certamente, ma di sicuro possiamo definirlo conveniente perché ad una scheda tecnica di assoluto rilievo non corrisponde il prezzo stratosferico di altri top 2022 già disponibili nel nostro Paese. Come iPhone 13 o Samsung Galaxy S22, giusto per fare due nomi a caso.

Disponibile in due colori, Edge 30 Pro in questa fase di lancio va comprato assolutamente su Amazon perché sull’e-commerce più famoso al mondo costa 100 euro esatti in meno. Su sito ufficiale di Motorola, invece, viene venduto a prezzo pieno ma in omaggio Motorola offre un paio di cuffiette Vervebuds 800. Belle, per carità, ma il protagonista è il telefono. Protagonista perché allo Snapdragon di ultima generazione unisce una lunga serie di componenti di alto o altissimo livello, come è giusto che sia per il modello di punta della gamma di un produttore di primo livello come Motorola. Già perché, dopo alcuni anni di sbandamento durante i quali non ha avuto la forza di portare sul mercato dei veri top di gamma competitivi, adesso Motorola non solo ci riesce, ma anche prima dei concorrenti. Qualcuno ha visto in Italia Xiaomi 12? No, ancora non c’è: se volete mettere le mani su un telefono con 8 Gen 1, infatti, oggi potete scegliere solo Edge 30 Pro. Se volete farlo spendendo di meno, allora compratelo su Amazon.

Motorola Edge 30 Pro: caratteristiche tecniche

Motorola Edge 30 Pro è lo stesso modello lanciato in Cina con il nome di Edge X30 e si fa subito notare per il chip e per il comparto fotografico. Partiamo dal chip, e dal contorno di memorie: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con una sola combinazione di RAM e spazio di archiviazione da 12/256 GB. Con questa base a disposizione, quindi, non avrete mai problemi di prestazioni.

Le fotocamere, invece, sono l’altro fiore all’occhiello. Al posteriore troviamo un sensore da 50 MP stabilizzato otticamente, un secondario grandangolare ancora da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Questo sistema scatta foto in HDR e registra video fino a 8K a 24 frame al secondo, o 4K a 60 frame al secondo. Notevole anche la fotocamera frontale, da ben 60 MP.

Fotocamera frontale inserita nel piccolo foro centrale dello schermo, un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD, refresh rate da ben 144 Hz e compatibile con l’HDR 10+. Se vogliamo trovare un difetto a questo schermo, l’unico è il fatto di non essere di tipo LTPO, cioè in grado di ridurre dinamicamente la frequenza di aggiornamento da 1 Hz al massimo in base alle esigenze (cosa che permette di risparmiare molta batteria).

Buona la batteria, da 4.800 mAh in configurazione a doppia cella. Ciò permette (ricaricando in parallelo le due celle) di aumentare fino a 68W la potenza di ricarica accettata. C’è anche la ricarica wireless a 15 Watt e quella inversa a 5 Watt.

Lato connessioni non manca nulla: 5G (dual SIM), Bluetooth 5.2, NFC e Wi-Fi 6e. Manca, invece, la certificazione IP68: c’è solo quella IP52, quindi il telefono resiste bene alla polvere ma poco all’acqua (in buona sostanza solo agli schizzi e alla pioggia).

Il sistema operativo è Android 12, con interfaccia proprietaria MyUX che, come al solito, è quasi “stock" e ha pochissima personalizzazione. Ma, per fortuna, anche pochi inutili fronzoli, a beneficio delle prestazioni del telefono e della durata della batteria.

Motorola Edge 30 Pro: quanto costa su Amazon

Il prezzo di listino di Motorola Edge 30 Pro non è basso, ma è inferiore a quello di altri top di gamma 2022 già annunciati. Sul sito ufficiale Motorola, infatti, Edge 30 Pro costa 849 euro con le cuffiette Vervebuds 800 in omaggio.

Tuttavia, non è lì che vi consigliamo di acquistare questo smartphone: Motorola Edge 30 Pro su Amazon costa 749 euro (-100 euro, -12%).

