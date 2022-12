Motorola Edge 30 Ultra: lo sconto Amazon piace a tutti

La vera novità arrivata nel 2022 per i telefoni top di gamma è stato il sensore fotografico Samsung da 200 MP, che alza di parecchio l’asticella rispetto ai precedenti sensori da 108 MP. Al momento gli smartphone con questo sensore si contano sulle dita di una sola mano e, tra di essi, c’è il Motorola Edge 30 Ultra.

Il top del produttore cinese è un telefono ad alte prestazioni e di fascia premium, costruito con il meglio della tecnologia disponibile quest’anno. Di conseguenza è molto caro ed esclusivo, ma per fortuna al momento è in sconto su Amazon con un’offerta che taglia di un bel po’ il prezzo finale rendendolo più accessibile.

Motorola Edge 30 Ultra – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – Versione 12/256 GB

Motorola Edge 30 Ultra: com’è fatto

Il processore a bordo del Motorola Edge 30 Ultra è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ed è abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Già questi dati bastano per capire che parliamo di fascia altissima.

Il display è di tipo pOLED endless edge, cioè con i bordi curvi, misura 6,67 pollici, ha una risoluzione QHD+, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità massima di 1.000 nit.

Il comparto fotografico posteriore è davvero eccezionale e composto da tre sensori: il principale è il Samsung Isocel HP1 da 200 MP dotato di OIS (lo stabilizzatore ottico), che misura 1/1,22 pollici, con pixel binning 4 in 1 (quattro pixel in 1 per scattare foto a 50 MP) o 16 in 1, (per scattare foto a 12,5 MP); seguono il sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 12 MP che consente uno zoom ottico 2X. La fotocamera anteriore è da 60 MP ed è collocata in un foro circolare nella parte superiore del display.

Soddisfazioni arrivano anche dal sistema audio, composto da una coppia di altoparlanti con certificazione Dolby Atmos, e dalla batteria da 4.610 mAh con ricarica da 125W via cavo e 50W in modalità wireless (inversa a 10 W).

Motorola Edge 30 Ultra: l’offerta Amazon

Il Motorola Edge 30 Ultra è un telefono top di gamma dotato di un sensore Samsung Isocell HP1 che probabilmente vedremo sulla versione Ultra del nuovo Samsung Galaxy S23 che sarà presentato a febbraio. Non stupisce il prezzo di listino di 999,90 euro, che anzi rispetto ad altri telefoni di fascia premium è persino inferiore.

E’ chiaro, però, che sono tanti soldi e che anche un piccolo sconto fa molto piacere. Su Amazon, al momeno, lo sconto è abbastanza corposo e Motorola Edge 30 Ultra in offerta costa 903,17 euro (-10%,-96,73 euro).

