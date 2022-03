Motorola Edge Plus in offerta: il prezzo è crollato definitivamente

Qualche volte capita che su Amazon vengano lanciate delle offerte talmente eccezionali che l’unica cosa da fare è approfittarne subito, prima che spariscano. E oggi siamo di fronte a uno di questi casi eccezionali. Sulla piattaforma di e-commerce, infatti, troviamo lo smartphone top di gamma Motorola Edge Plus in offerta a un prezzo di 399€, ben il 67% in meno rispetto a quello di listino. Si risparmiano ben 800€, una cifra folle considerando che si tratta di uno smartphone (praticamente il prezzo di un iPhone 13 mini).

Per quale motivo lo smartphone di Motorola è disponibile con un’offerta del genere? Il motivo è semplice: lo smartphone non è recentissimo (ma nemmeno troppo vecchio). È stato lanciato sul mercato nella seconda metà del 2020, poco più di un anno fa. Il dispositivo, però, resta ancora più che valido. Anzi, garantisce prestazioni migliori rispetto a molti dispositivi lanciati negli ultimi mesi e che hanno un prezzo simile. A bordo, infatti, abbiamo uno dei migliori processori del 2020, supportato da ben 12GB di RAM e da 256GB di memoria interna. Non si avranno problemi di sorta con il multitasking o con videogame particolarmente pesanti. Motorola non ha tralasciato nemmeno la parte fotografica: il sensore principale è da ben 108MP. Un’offerta così difficilmente la si può lasciar scappare, ma dovete essere veloci, lo smartphone è molto richiesto.

Motorola Edge Plus: la scheda tecnica

Il Motorola Edge Plus ha caratteristiche uniche nel suo genere, come ad esempio uno schermo con i bordi curvi e delle dimensioni molto generose. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica del dispositivo.

Lo smartphone ha un display Endless Edge da 6,7" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz. Lo schermo ha i bordi leggermente stondati che creano un effetto unico nel suo genere. Sotto la scocca trova posto il chipset Snapdragon 865 con a supporto ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Sicuramente non avrete problemi nell’utilizzo quotidiano: lo smartphone garantisce le massime prestazioni in qualsiasi situazione, anche con le app più pesanti.

Motorola ha puntato molto sul comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale da 108MP (tipica dei dispositivi premium), supportata da un obiettivo ultra-grandangolare da 16MP e da un teleobiettivo da 8MP. Un comparto fotografico completo che permette di scattare foto in qualsiasi situazione e con una qualità semi-professionale. Grazie alla presenza dello stabilizzatore ottico, la fotocamera evita le sfocature, anche se siamo in movimento.

La batteria è da ben 5000mAh il che vuol dire che si possono coprire due giorni senza troppi problemi. Poi c’è anche il supporto alla ricarica rapida e a quella wireless, che può essere condivisa anche con altri dispositivi.

Motorola Edge Plus in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Uno sconto che difficilmente si vede su Amazon per uno smartphone (solitamente si aggirano sul 15-30%). Il Motorola Edge Plus è in offerta sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 399€, ben il 67% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio è folle: 800€, una cifra che difficilmente si vede per uno smartphone. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi è protetto da tutte le garanzie della piattaforma di e-commerce. Per il reso ci sono i classici trenta giorni di tempo.

