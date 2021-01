Motorola Edge S sta arrivando con un chip tutto nuovo

Interessanti novità bollono in pentola in casa Motorola: il nuovo Edge S è ormai in dirittura d’arrivo ed è pronto a portare con sé un chip di prima categoria. Si tratta del modello Qualcomm Snapdragon 870, il primo processore della serie 800 a fare il suo debutto sul mercato all’interno di un device realizzato dalla nota casa produttrice.

Il SoC integrato sullo smartphone Motorola di prossima uscita, realizzato attraverso un processo produttivo a 7nm, può contare su una CPU Kryo 585 octa-core a 64-bit e una velocità di clock che si attesta a 3.2GHz. Il processore è stato riconosciuto dagli esperti del settore come il punto d’incontro tra i precedenti modelli Snapdragon 865 e 865 Plus, annunciati rispettivamente nel dicembre 2019 e a luglio 2020 e dei quali è la naturale evoluzione, e il top 2021 Snapdragon 888. A beneficiarne sono soprattutto le prestazioni e la velocità, sensibilmente migliorate rispetto al passato; in particolare ne trae vantaggio l’esperienza del gioco da mobile, grazie all’introduzione della soluzione proprietaria Qualcomm Snapdragon Elite Gaming.

Motorola Edge S, il debutto con un SoC di prima classe

Tra le punte di diamante di Qualcomm, lo Snapdragon 870 ha dalla sua parte una progettazione che punta a offrire prestazioni di altissimo livello, come la velocità di connessione garantita dalle reti 5G sub-6 GHz e mmWave.

Presentato da pochi giorni, lo Snapdragon 870 è in realtà una versione con frequenza più alta dell’865 top di gamma 2020: non è ai livelli del nuovo 888, ma è comunque molto potente. Oltre a Motorola, sono molte le aziende produttrici ad averne riconosciuto la validità, tanto da utilizzarlo per i propri prodotti chiave; tra queste spuntano i nomi delle cinesi Xiaomi e OnePlus, Oppo e iQoo.

“In Motorola, ci sforziamo di fornire innovazioni significative che contino per i nostri consumatori e siamo lieti di annunciare che presto introdurremo la nuova piattaforma mobile Snapdragon 870 5G nel nostro portafoglio, liberando la potenza dei nostri smartphone per esperienze nuove e uniche”, aveva affermato il presidente di Motorola Mobility Sergio Buniac, presidente, Motorola Mobility, parlando dell’integrazione del SoC nei device dell’azienda.

Motorola Edge S, caratteristiche tecniche

Oltre al SoC, sono ancora poche le caratteristiche tecniche già note che riguardano il nuovo modello firmato Motorola, al quale è stato assegnato il nome in codice “Nio” durante le fasi di lavorazione. Si va dalla GPU integrata nel processore, ovvero Adreno 650, all’ISP Spectra 480. Non manca poi la connettività Wi-Fi 6 e, anche in fatto di Bluetooth, sono stati integrati gli ultimi standard disponibili, visto che parliamo della versione 5.2. In ultimo, si aggiunge una porta per cavo di ricarica e trasferimento dati di tipo USB-C Gen 3.1.

Motorola Edge S, design e fotocamere

Sebbene ancora non si sappia nulla di ufficiale sul design del nuovo Motorola Edge S, non mancano i leak che indicano la presenza di una quad-cam sul lato posteriore. La fotocamera dovrebbe poter contare su di un sensore primario da 64 MP, ma non è escluso che possa ereditare quello da 108 MP presente oggi su Edge Plus (dotato di SoC Snapdragon 865+); sul lato frontale, invece, sarebbe presente una doppia camera, incastonata nello schermo tramite punch-hole.

Motorola Edge S, data di presentazione e lancio

Ufficialmente, Motorola Edge S debutterà in Cina il prossimo 26 gennaio, con un evento in live streaming che avrà inizio alle ore 19.30 locali (le 12.30 italiane). Attualmente, però, non ci sono ancora informazioni certe su prezzo, date di lancio e mercati sui quali sarà disponibile; occorrerà quindi attendere il 26 per poterne sapere di più e capire se e quando questo modello potrà arrivare anche in Italia.