Motorola Edge Plus: un quasi top a metà prezzo

Gli smartphone della fascia medio-alta sono perfetti per chi vuole un device con prestazioni quasi da top di gamma a un prezzo più contenuto. I produttori sono tanti così come i modelli e tra Apple con il suo iPhone SE, Samsung, Oppo e Motorola orientarsi non sempre è facile, ma basta sapere cosa cercare.

Ad esempio, per i fan della Mela morsicata la scelta sarà obbligata tra i pochi modelli dove il costo contenuto garantisce comunque il design e le prestazioni del sistema operativo iOS. La versione iPhone SE, infatti, è pensata proprio per gli utenti Apple della fascia medio-alta. Nel panorama del sistema operativo Android, invece, questa fascia di mercato offre un’ampissima scelta. Sono molti i modelli che possono contare su un processore dalle prestazioni elevate, ottime fotocamere, display ampi e, soprattutto, un rapporto qualità/prezzo di cui approfittare. Ecco come scegliere e quanto costa uno smartphone con prestazioni quasi top di gamma.

Come scegliere lo smartphone di fascia medio-alta

Il primo passo per chi decide di acquistare un nuovo smartphone è puntare sul sistema operativo Android, data l’ampia scelta tra differenti modelli equipaggiati con SoC dalle prestazioni elevate. E proprio il Soc, spesso, può fare la differenza sia in termini di performance che di prezzo.

Per chi sceglie telefoni di fascia medio-alta, sarà bene optare per device equipaggiati con i più recenti Qualcomm Snapdragon 765G e 768G, che garantiscono il supporto alla connettività 5G. Almeno in attesa dell’arrivo dell’annunciato Snapdragon 780G 5G: la versione low cost del più performante Snapdragon 888, destinato invece ai modelli di fascia alta. A supporto del SoC, poi, non meno di 6 GB di RAM, mentre una memoria interna da 128 GB sarà sufficiente per chi offre la possibilità di espanderla con scheda microSD.

Non dovrà poi mancare uno schermo ampio, con una frequenza di refresh tra i 90 e i 120 Hz e soprattutto con risoluzione eccellente. Importante valutare anche la capienza della batteria, affinché assicuri una lunga durata: non meno di 4500 mAh. Infine, chi sceglie uno smartphone di fascia medio-alta spesso lo fa soprattutto per la fotocamera: il sensore principale non dovrà avere meno di 64 megapixel, oltre che tutte le funzioni necessarie per assicurare scatti quasi professionali con qualsiasi condizione meteo o di illuminazione.

Quanto costa uno smartphone di fascia medio-alta

Passiamo ora alla questione prezzi. Uno smartphone nella fascia medio-alta avrà un prezzo compreso tra i 350 euro e gli 800 euro circa. Si parte così dai circa 400 euro di un Samsung Galaxy A52 5G fino al Google Pixel 4A, mentre si sale con l’OPPO Find X2 Neo e X3 Lite. Per chi vuole salire di qualità, ma anche di prezzo, tra i 400 e i 600 euro la scelta è ampia: dall’OPPO Reno 4 al Samsung Galaxy S20 FE. C’è poi anche il Motorola Edge, che su Amazon è scontato al 53%: si potrà acquistare uno smartphone del valore di 699.99 euro al prezzo di soli 326 euro.

Motorola Edge con 6 GB di RAM e Snapdragon 765G

Salendo ancora di prezzo, oltre i 600 euro si è già nella fascia più alta con smartphone che non hanno nulla da invidiare ai top di gamma da oltre mille euro, come il Motorola Edge Plus dotato di processore Qualcomm Snapdragon 865 (il processore top del 2020) e che si prende oggi a un prezzo d’affare su Amazon: soli 710 euro, con quasi 490 euro di sconto.

Motorola Edge con 6 GB di RAM e Snapdragon 865