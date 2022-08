Motorola moto e32 sempre più economico grazie allo sconto

Molte persone, quando acquistano uno smartphone Android, si concentrano oltre che sulle prestazioni del chip, anche sulla tipologia del display, sulla qualità delle foto e soprattutto sulla capienza della batteria. La necessità dipende dal fatto di volere un telefono che sia semplice da usare ma che al tempo stesso costi anche poco. E l’offerta di Amazon in corso su Motorola Moto e32 può venire incontro a tutte queste richieste.

Pochi mesi fa, è stato introdotto sul mercato in Europa e in Italia questo nuovo modello di fascia entry level, che rispecchia in pieno le necessità di chi vuole uno smartphone per telefonare, innanzitutto, ma anche per scattare foto dignitose, girare qualche video, messaggiare, navigare sui social e guardare in streaming le serie TV preferite. Il Motorola Moto e32 è arrivato in Italia lo scorso maggio, è un dispositivo nuovissimo che conta su un processore Unisoc T606 e che adempie al suo dovere. Particolare in più è che essendo un telefono entry level, rientra in una fascia di prezzo a listino già economica, ma oggi resa più conveniente dallo sconto Amazon.

Motorola Moto e32: caratteristiche tecniche

Come anticipato, lo smartphone Motorola Moto E32 ha a bordo il processore Unisoc T606, abbinato ad un solo taglio di memoria da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB con scheda microSD. Il dispositivo ha il display LCD IPS da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz.

Poiché lo schermo è LCD, il sensore per il riconoscimento biometrico dell’impronta è montato lateralmente, sulla scocca, e non sotto il display.

Sul retro del Motorola Moto e32 sono stati collocati tre sensori fotografici: la fotocamera principale da 16 MP e una coppia di fotocamere da 2 MP, per la profondità e le macro. Per i selfie troviamo sulla parte anteriore, una fotocamera da 8 MP. Una configurazione decisamente basilare, che permette di mantenere basso il prezzo del dispositivo.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica da 18 W, quindi è molto capiente, ma si ricarica con calma.

Motorola Moto e32: l’offerta Amazon

Il Motorola Moro E32 è dunque uno smartphone dedicato a chi cerca un dispositivo concreto e senza fronzoli, non ha bisogno di grandi prestazioni né di fotocamere ultradefinite, ma vuole un dispositivo solido e dal prezzo basso. E, infatti, costa poco: è arrivato in Italia lo scorso maggio al prezzo di listino di 179 euro.

Ma oggi Motorola Moro E32 è in offerta su Amazon con uno sconto di quasi un terzo, che porta il prezzo finale a 127,99 euro (-51,01, -29%).

Motorola Moto e32 – Memoria 4/64 GB