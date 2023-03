Motorola Moto Edge 30 Neo: il medio di gamma è scontatissimo su Amazon

Anche gli smartphone di fascia media hanno subito recentemente un impennata dei prezzi, i modelli nuovi costano molto più dei modelli precedenti. Ma il budget di chi li acquista è rimasto sempre lo stesso. Per riuscire ad acquistare un buon telefono di fascia media che non costi quasi quanto un top di gamma, solitamente si guarda ai dispositivi arrivati sul mercato qualche mese fa, come il Motorola Moto Edge 30 Neo.

Questo telefono ha debuttato in Italia alla fine della scorsa estate come parte della linea Edge 30. Ha un ottimo display, un buon setup di fotocamere, seppure essenziale, e la ricarica rapida della batteria. Insomma, Motorola Edge 30 Neo è un telefono di sostanza e qualità, che possiamo consigliare davvero a molti. Specialmente adesso che è in sconto su Amazon, dove è possibile acquistarlo con un taglio di quasi un terzo del prezzo.

Motorola Moto Edge 30 Neo – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 8/128 GB

Motorola Moto Edge 30 Neo: com’è fatto

Sotto la scocca del Motorola Moto Edge 30 Neo si trova il chipset Qualcomm Snapdragon 695 con modem 5G, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il display è di tipo pOLED con risoluzione FHD+, misura 6,28 pollici, ha la frequenza di aggiornamento a 120 Hz e il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello.

Il comparto fotografico posteriore ha due sensori: il principale da 64 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico) e il secondo, un ultra grandangolare da 13 MP. Sulla parte anteriore è collocato, nel foro centrale dello schermo, un sensore per i selfie da 32 MP. Il comparto audio è composto da due altoparlanti stereo ed è certificato Dolby Atmos.

Completa la lista delle connessioni disponibili: oltre al 5G, al quale il telefono si aggancia senza problemi grazie al modem di Qualcomm, ci sono anche il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, il chip NFC che consente di usare lo smartphone per effettuare pagamenti contactless o leggere alle card elettroniche come la CIE (tramite l’app ufficiale CieID). C’è anche la porta per il sempre utile jack da 3,5 mm, da usare per collegare le cuffie con filo.

La batteria ha una capacità di 4.020 mAh con ricarica rapida da 68W e wireless a 5W.

Motorola Moto Edge 30 Neo: l’offerta Amazon

Motorola Moto Edge 30 Neo è un ottimo telefono di fascia media, recente e dotato di tutto ciò che ci si aspetterebbe da un modello che costa 429,90 euro di listino. Motorola, d’altronde, ormai è tornata da protagonista sul mercato globale degli smartphone e modelli come il Moto Edge 30 Neo lo dimostrano pienamente. Tra l’altro, con l’offerta al momento disponibile su Amazon, Motorola Moto Edge Neo 30 costa molto di meno e conviene ancora di più: 310 euro (-28%, -119,90). Da comprare senza alcun dubbio.

