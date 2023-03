Motorola Moto G 5G: crolla il prezzo e diventa best buy

I telefoni di fascia medio-bassa sono tra i dispositivi più ricercati da quegli utenti che cercano il giusto compromesso tra prestazioni, funzioni disponibili e prezzo di acquisto. Negli ultimi mesi, però, anche in questa fascia del mercato si assiste ad una forte crescita dei prezzi che, chiaramente, cambia di molto il rapporto prezzo-caratteristiche dei modelli più recenti. Per risparmiare veramente, ormai, bisogna andare a cercare un modello con qualche mese alle spalle, ma ancora valido, e sperare che sia in offerta su Amazon.

Come nel caso del Motorola Moto G 5G, un telefono progettato per quanti desiderano avere un buon smartphone 5G ma non vogliono spendere troppo. Oggi Motorola Moto G 5G è in offerta su Amazon con un taglio sul prezzo importante, che cambia completamente (in meglio) il rapporto qualità-prezzo di questo modello: ora è un best buy.

Motorola Moto g 5G – Qualcomm Snapdragon 750 – Versione 6/128 GB

Motorola Moto G: caratteristiche tecniche

A bordo del Motorola Moto G troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 750 5G, ottimo chip di fascia media lanciato a settebre 2020. Il SoC è coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, che è possibile espandere fino a 1 TB con una scheda microSD che l’utente può acquistare in un secondo momento.

Il display, di tipo LCD, misura 6,7 pollici e ha una risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e il lettore per le impronte digitali è posizionato di dietro, come avviene di frequente nei telefoni con questo tipo di schermo (che non permette di integrare il lettore nel display).

Sulla parte posteriore del telefono sono collocati tre sensori fotografici: il principale è quello migliore, un 48 MP con apertura f/1.7, abbastanza grandandolare (equivalente ad un 26 mm), mentre il secondo sensore è un grandangolo vero e proprio (118 gradi) f/2.2 da 8 MP e il terzo è un macro da 2 MP F/2.4.La fotocamera anteriore per autoritratti e videochiamate è da 16 MP, ed è inserita in un foro al centro dello schermo.

Motorola Moto G 5G, come dice il nome stesso, è un telefono con connessione di ultima generazione (è anche dual SIM). Ma ha anche il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e il chip NFC. Nella parte inferiore troviamo anche il connettore per il jack da 3,5 millimetri, utile per collegare delle cuffiette cablate.

La batteria, infine, ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 20W.

Motorola Moto G: l’offerta Amazon

Motorola Moto G 5G è un telefono che ha un prezzo di listino di 369,99 euro, forse oggi non più conveniente come un tempo. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon (venditore terzo ma spedizione con il corriere Amazon) è possibile portarlo a casa pagando 249 euro (-33%, -120,99 euro). A questo prezzo Motorola Moto G 5G diventa molto più vantaggioso e ne consigliamo l’acquisto a chiunque cerchi un buon telefono, da usare tutti i giorni, e non abbia intenzione di spendere molto.

Motorola Moto g 5G – Qualcomm Snapdragon 750 – Versione 6/128 GB