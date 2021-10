Motorola Moto G100 5G: il quasi top ora costa come un medio

La crisi dei chip che è divampata dalla pandemia da Covid-19 assilla il mondo della tecnologia da mesi, e nonostante si inizialmente tutti pensassero che dopo qualche tempo la situazione sarebbe migliorata, sia il settore delle auto quanto quello di smartphone, tablet e computer di luce non ne vedono. Anzi, il sole sembra addirittura voler andare via.

La situazione è seria soprattutto per chi si trova a valutare l’acquisto di un nuovo smartphone, tra i prodotti che senza chip proprio non si possono costruire. Così, da un problema e svariate necessità, è nato un segmento di mercato per così dire alternativo, quello degli smartphone “quasi top" che prodotti come Motorola Moto G100 5G rappresentano al meglio. La casa alata ha presentato Moto G100 5G di recente, lo scorso aprile, e nonostante l’equilibrio notevole tra specifiche tecniche e prezzo lo abbia reso uno dei più richiesti del segmento, Amazon ha deciso di scontarlo in modo importante.

Motorola Moto G100 5G: caratteristiche tecniche

Motorola Moto G100 5G è uno smartphone Android di alto livello. A dirlo sono le specifiche tecniche, che includono un display IPS LCD da ben 6,7 pollici, quindi perfetto per foto e soprattutto video, con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

È stato forato due volte sulla parte alta a sinistra per sistemare la doppia fotocamera per i selfie, con un grandangolo da 16 megapixel f/2.2 e un ultra grandangolo da 8 MP f/2.4 con un campo visivo di 118 gradi, perfetto per immortalare anche i gruppi di amici più ampi.

A comandare tutto c’è il potente Snapdragon 870 5G, chip octa core di Qualcomm con frequenza massima di ben 3,2 GHz. Tanta potenza è bene assistita da memorie interne molto rapide, di tipo UFS 3.1, fino a 256 GB e da memorie RAM fino a 12 GB. C’è l’espansione tramite microSD.

Sulla superficie posteriore, Motorola Moto G100 5G ospita quattro fotocamere: un grandangolo principale da 64 megapixel f/1.7, un ultra grandangolo da 16 MP f/2.2 con campo visivo di 117 gradi, una fotocamera di profondità da 2 MP e infine una fotocamera ToF 3D per gli effetti di realtà aumentata.

Inappuntabile Motorola Moto G100 5G in termini di connettività: c’è la compatibilità con l’infrastruttura 5G, il 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS dual band, Glonass, Galileo, NFC (per i pagamenti contactless con lo smartphone), USB-C 3.1 e persino l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm. Il lettore di impronte digitali per lo sblocco sicuro è sistemato sulla superficie posteriore.

Ottima la capacità della batteria: 5.000 mAh sono sufficienti a “chiudere" la giornata, e all’occorrenza c’è la ricarica rapida a 20 watt.

Dimensioni di 168.4 x 74 x 9.7 mm per 207 grammi di peso.

Motorola Moto G100 5G: l’offerta Amazon

Da un prodotto con la completezza di ​​Motorola Moto G100 5G ci si aspetterebbe un prezzo molto vicino a quello di un top di gamma, e invece il prezzo listino era già piuttosto vantaggioso al debutto, se paragonato alle specifiche tecniche.

Per Moto G100 5G da 8+128 GB Motorola ha stabilito un prezzo di listino di 599,90 euro, ma è con la promozione attuale di Amazon che l’acquisto diventa un vero e proprio affare: oggi bastano 459,90 euro (-140 euro, 23%). Mica male per un “quasi top“.

