Il Moto G100 è in vendita e per l’anniversario dei 10 anni della serie, Motorola ha deciso per uno sconto di 100 euro sul prezzo di lancio. Il nuovo smartphone di fascia media, che si colloca per prestazioni e caratteristiche tra i top della sua gamma, sarà in vendita a soli 499,90 euro, invece di 599,90 euro.

A pochi giorni dal debutto ufficiale del 25 marzo, il Moto G100 è già disponibile sul mercato e rappresenta la decima generazione della serie Moto G del brand. Per questo nuovo smartphone, Motorola ha puntato su un design rinnovato e un processore Qualcomm Snapdragon che supporta la connettività 5G. Anche la batteria è capiente e con 5000 mAh assicura una lunga autonomia. Il comporta fotocamera offre invece una configurazione quadrupla con sensore principale da 64 megapixel per scatti perfetti.

Moto G100: il prezzo speciale per i 10 anni della serie di smartphone

Moto G100: display e processore top

Un display IPS LCD da 6.7 pollici con risoluzione FHD+, 409 ppi e frequenza di refresh a 90 Hz è quello in dotazione al nuovo Moto G100 di Motorola. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 870 con CPU Kryo 585 e GPU Adreno 650, supportato da 8GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 3.1. Il sistema operativo è Android 11, ma non manca l’interfaccia personalizzata della fotocamera e l’app Moto, che offre diverse gesture aggiuntive agli utenti, come ad esempio la possibilità di visualizzare e gestire le notifiche anche a display spento.

Moto G100: un ottimo comparto fotocamera

Il nuovo top di gamma di Motorola può contare su un comparto fotocamera a configurazione quadrupla con sensore principale da 64 megapixel, mentre il secondario è un ultra grandangolare da 16 megapixel. Non mancano un sensore macro LED ring per il rilevamento della profondità da 2 megapixel e un sensore ToF e laser per la messa a fuoco. Sul display invece la fotocamera frontale doppia è alloggiata in un doppio foro, con sensore principale da 16 megapixel e ultra-grandangolare da 8 megapixel.

Moto G100: connettività senza pari e lunga autonomia

La connettività è al top con il supporto al nuovo standard 5G a un prezzo contenuto. Inoltre, il Moto G100 è dotato di connettività 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, localizzazione GPS e Galileo, e tecnologia NFC. La batteria da 5000 mAh ha una capienza tale da assicurare una lunga autonomia e supporta la ricarica rapida da 20 W.

Moto G100: la nuova tecnologia Ready For

Il Moto G100 è il primo smartphone di Motorola a supportare la nuova piattaforma Ready For, che permette di collegare il dispositivo a un monitor o una smart TV attraverso cavo Type-C o HDMI. Lo smartphone potrà così essere collegato in modalità Mobile Desktop, insieme a un mouse e una tastiera wireless, e potrà essere utilizzato per ogni evenienza, anche lavorativa.

Moto G100: colori e prezzo



Il nuovo Moto G100 di Motorola è disponibile nelle colorazioni Iridescent Blue e Iridescent White su Amazon al prezzo di lancio di 499,90 euro e con spedizione veloce per chi ha prime. Al termine della promozione di Motorola, che offre uno sconto di 100 euro fino al 18 aprile per festeggiare i 10 anni della serie Moto G, il prezzo tornerà a 599,90 euro.

Motorola Moto G100 – 8/128 GB – Iridescent Blue

Motorola Moto G100 – 8/128 GB – Iridescent White