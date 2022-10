Motorola Moto G200, a questo prezzo cambia tutto: compratelo subito

Dopo un periodo in cui è rimasta un po’ nell’ombra, negli ultimi anni Motorola è decisamente tornata alla ribalta grazie ad una lunga serie di modelli molto azzeccati e, soprattutto, alla possibilità di accedere ai chip migliori. Una dimostrazione è lo smartphone Motorola Moto G200 del 2021, un dispositivo particolare e diverso dalla massa.

Motorola lo ha dotato del miglior chip dell’epoca, optando con coraggio per un display di tipo LCD mentre tutti sceglievano gli schermi OLED. Tanta memoria e una buona fotocamera principale, poi, completavano la scheda tecnica. Il prezzo era alto, ma non altissimo per un dispositivo di quella potenza. Oggi, però, Motorola Moto G200 è in sconto su Amazon e il prezzo diventa interessantissimo.

Motorola Moto G200 – Qualcomm Snapdragon 888+ 5G – Versione 8/128 GB

Motorola G200: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Motorola Moto G200 è il Qualcomm Snapdragon 888+ 5G, cioè il chip dei top di gamma del 2021, abbinato a 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. La potenza a disposizione, quindi, è elevatissima e sarà difficile trovare un’app in grado di mettere alla prova questo smartphone.

Il display è da 6,8 pollici, con tecnologia LCD TFT e dotato di una sorprendente frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Lateralmente troviamo il lettore di impronta digitale.

I sensori fotografici posti sul retro sono tre, con la fotocamera principale grandangolare da 108 MP, il sensore da 13 MP ultra-grandangolare e il sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Lo smartphone è dotato di Bluetooth 5.2, WiFi 5 ed NFC, per i pagamenti contactless. La batteria da 5.000 mAh ha la ricarica da 33 W.

Motorola G200: l’offerta Amazon

Lo smartphone Motorola G200 fu presentato lo scorso novembre 2021 ad un prezzo di listino di 599 euro. Ad un anno di distanza, grazie all’offerta su Amazon, il prezzo è crollato: 349 euro (-42%,-250 euro). Spendere meno, per un telefono così potente, è quasi impossibile.

