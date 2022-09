Motorola Moto G22 in offerta è il low cost per tutti

Ce ne siamo accorti tutti: il mercato smartphone 2022 è decisamente al rialzo e, anche in questo settore, i rincari e l’inflazione si fanno sentire. Chi oggi cerca un telefono molto economico, quindi, può avere difficoltà a trovarlo. Allo stesso tempo, però, per molti spendere 250-300 euro per uno smartphone non ha molto senso perché, in realtà, cercano un telefono solo per telefonare, mandare qualche messaggio su WhatsApp e poco altro. E che, magari, abbia anche una batteria grande perché non hanno poi tutta questa voglia di ricaricare il telefono ogni sera.

Quanto costa un telefono così, nel 2022? Incredibilmente poco, se trovate l’offerta giusta. E noi ne abbiamo trovata una su Motorola Moto G22 molto interessante: su Amazon costa pochissimo, venduto e spedito da un soggetto terzo.

Motorola Moto G22 – MediaTek Helio G37 – Versione 4/64 GB – Colore nero

Motorola Moto G22: caratteristiche tecniche

Lo smartphone Motorola Moto G22 è dotato del SoC MediaTek Helio G37 abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, espandibile a 1 TB con scheda microSD.

Il display di tipo LCD IPS, da 6,5 pollici, ha la risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz non scontata su telefoni di fascia economica, che a volte si fermano a 60 Hz. Lateralmente troviamo il sensore per il riconoscimento dell’impronta digitale.

La configurazione con quattro fotocamere posteriori è composta da un sensore principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e i due sensori macro e profondità da 2 MP. La fotocamera frontale per i selfie è da 16 MP con un’ottima apertura focale da 2.5.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica a 15W, ed è presente anche l’NFC per i pagamenti contactless, altro dettaglio molto gradito in questa fascia di prezzo.

Motorola Moto G22: l’offerta Amazon

Lo smartphone Motorola Moto G22 è stato portato sul mercato italiano da pochissimi mesi e a un prezzo di listino di 219 euro. Già a quel prezzo è uno dei telefoni più economici presenti sul mercato, se escludiamo i prodotti orientali totalmente anonimi. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon da parte di venditore e spedizioniere terzo, è posiibile acquistarlo a 123 euro (-44%, – 96 euro) nel colore Cosmic Black.

Motorola Moto G22 – MediaTek Helio G37 – Versione 4/64 GB – Colore nero