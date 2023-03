Motorola Moto G23, il nuovo low cost è già scontato su Amazon

In un contesto in cui tutto è più caro, persino gli smartphone low cost oggi non sono più così economici come erano solo l’anno scorso. Crisi dei chip da una parte, inflazione dall’altra, ma il risultato è che oggi per risparmiare è importante cercare l’offerta giusta su Amazon. Come quella in corso su Motorola Moto G23, arrivato in Italia alla fine di gennaio.

Un telefono dalle buone caratteristiche tecniche, più che sufficienti per l’uso quotidiano anche grazie alla generosa dotazione di memoria RAM, che ci permette di tenere aperte molte app contemporaneamente. Buona anche la fotocamera principale, da ben 50 MP e, soprattutto, buona la batteria e la relativa potenza di ricarica. Un buon telefono, insomma, da consigliare a tutti. Specialmente al prezzo attuale, leggermente più basso grazie all’offerta Amazon.

Motorola G23 – MediaTek Helio G85 – Versione 8/128 GB

Motorola Moto G23: caratteristiche tecniche

Il chip scelto per il Motorola Moto G23 è il MediaTek Helio G85 abbinato a 8 GB di Ram e 128 GB di storage, espandibile fino a 512 GB con schedina microSD che l’utente può acquistare a parte.

Il display, di tipo LCD, misura 6,5 pollici e ha la frequenza di aggiornamento di 90 Hz, con un picco di luminosità di 400 nit. Il lettore per le impronte digitali è posto di lato e il pannello è protetto dal vetro Panda Glass contro graffi e rotture.

Il comparto delle fotocamere posteriori è basato su un sensore principale da 50 MP, su un sensore grandangolare da 5 MP e su un sensore da 2 MP per le foto macro. La fotocamera anteriore, per autoritratti e videochiamate, è nel notch al centro dello schermo ed è da 16 MP.

L’audio è riprodotto da una coppia di speaker e dal Dolby Atmos.

Le connessioni sono abbastanza complete e manca solo il 5G, ma per il resto ci sono WiFi5, Bluetooth 5.1, chip NFC per pagamenti contactless e lettura del chip della card elettroniche come la CIE, e jack da 3,5 mm per le cuffiette cablate. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica da 30W.

Motorola Moto G23: l’offerta Amazon

Motorola Moto G23 è uno smartphone di ultima generazione arrivato da poche settimane sul mercato italiano. Il prezzo di listino è di 239,90 euro ma grazie allo sconto Amazon è possibile portarlo a casa al prezzo di 225,99 euro (-6%, -14 euro). Il prezzo finale è molto buono per questo dispositivo, che sarà in grado di soddisfare

