Motorola Moto G41: sembra un medio e costa la metà su Amazon

I prezzi dei nuovi telefoni sono più alti dei precedenti e non sempre le dotazioni tecniche sono all’altezza del prezzo. Ma Amazon, con l’offerta in corso, tira fuori dal cilindro un’opportunità meravigliosa per quanti sono alla ricerca di un buon smartphone, a cui non manca davvero nulla: il Motorola Moto G41, un telefono entry level che ha debuttato in Italia alla fine del 2021, ma la sua scheda tecnica è ancora fresca e irresistibile, così come lo sconto proposto da Amazon che sfiora il 40%.

Motorola Moto G41 – MediaTek Helio G85 – Versione 4/128 GB – colore Bianco (oro chiaro)

Motorola Moto G41: caratteristiche tecniche

Il processore del Motorola Moto G41 è il MediaTek Helio G85 ed è abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione che può essere espansa fino a 1TB con scheda microSD.

Il display è di tipo OLED con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), misura 6,4 pollici e ha la frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto lateralmente. Sul retro sono collocate tre fotocamere, il sensore principale da 48 MP con OIS, lo stabilizzatore ottico, una rarità sui telefoni di fascia low cost, seguito da un sensore ultra grandangolare da 8 MP e dal sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per selfie e videochiamate è da 13 MP e incastonata nel foro centrale del display.

L’audio è stereo, con Dolby Atmos, e ci sono due microfoni collocati nella parte inferiore della scocca per migliorare la qualità delle chiamate e per la riduzione del rumore.

Non mancano il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, il jack da 3,5 mm per chi preferisce usare le cuffie cablate e l’NFC utile per i pagamenti contactless o per leggere il chip delle card elettroniche come la CIE. Infine, chiudono la dotazione tecnica, la batteria da 5.000 mAh e una comoda ricarica da 30W.

Motorola Moto G41: l’offerta Amazon

Motorola Moto G41 non manca di nulla per quanti cercano un buon telefono, utile a fare anche discrete foto, con tanta batteria e una ricarica rapida ad un prezzo, grazie all’offerta in corso su Amazon, veramente basso: 167 euro (-38%,-102,90 euro), fortunata opportunità per chi saprà approfittarne.

