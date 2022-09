Motorola Moto G42: il medio 4G scontato a un prezzo imbattibile

L’affollamento della fascia media e medio bassa del mercato degli smartphone, nel 2022, sta confondendo molti utenti in cerca di un telefono che costi poco, ma vada bene per tutte le attività quotidiane: dai social alla navigazione, passando per lo scatto delle foto e la registrazione dei video. Una buona scelta, in questa fascia, è oggi il Motorola Moto G42, che è anche in offerta su Amazon.

Per il Moto G42 motorola ha fatto una scelta furba: buona scheda tecnica ma a prezzo basso, puntando su un chip senza 5G: questo smartphone, infatti, ha la sola connessione 4G che, però, per la maggior parte delle persone non è affatto un limite. Anzi: non tutti vivono dove c’è copertura 5G, né hanno ancorra bisogno di tutta quella velocità di connessione a Internet. Per queste persone, solitamente, Motorola Moto G42 va più che bene e offre tutte le caratteristiche tecniche di base necessarie, l’affidabilità di un marchio storico e anche un design gradevole, tipico dei Motorola degli ultimi 2 anni. Con lo sconto Amazon, poi, non c’è proprio motivo per non prenderlo in considerazione.

Motorola Moto G42: caratteristiche tecniche

Motorola Moto G42 è uno smartphone recentissimo: presentato in Cina lo scorso giugno, è arrivato in Italia a luglio. E’ dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 680 4G abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB con scheda microSD. Si tratta di un chip con connessione 4G.

Il display è un AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il comparto fotocamere posteriore è formato tre sensori: il principale da 50 MP, il secondario da 8 MP e il sensore macro da 2 MP. Nel foro anteriore è stata posta la fotocamera per i selfie da 16 MP.

Molto apprezzati il chip NFC per pagamenti contactless, la radio FM e il jack da 3,5 mm per le cuffiette cablate. La batteria, infine, è una capiente 5.000 mAh con ricarica da 20W.

Motorola Moto G42: l’offerta Amazon

Motorola Morto G42 è ha un prezzo di listino abbastanza aggressivo, pari a 259,90 euro, ma grazie all’offerta in corso su Amazon ora costa solo 199,90 euro (-60 euro, -23%). E’ un’ottima occasione per chi cerca un telefono di fascia media e non ha bisogno della connessione 4G.

Motorola Moto G42 – Qualcomm Snapdragon 680 4G – Versione 4/128 GB di memoria