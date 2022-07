Motorola Moto X30 Pro: fotocamere professionali

Sono mesi, dallo scorso dicembre che si parla e si annuncia l’arrivo del nuovo Motorola Moto X30 Pro. In un primo tempo i rumors si riferivano a questo dispositivo usando il nome in codice di Frontier, poi di Edge 30 Ultra. Ma, molto probabilmente, parliamo sempre del medesimo top di gamma che Motorola ha ufficializzato sul suo canale ufficiale Weibo, il social cinese, con il nome di Motorola Moto X30 Pro. Aggiungendo qualche dettaglio tecnico.

Di fatto il nuovo Motorola Moto X30 Pro (o Frontier o Edge 30 Ultra) resta uno dei telefoni più attesi essendo un top di gamma che promette faville nel comparto fotocamere. A partire da quel sensore principale da 200 MP ossia il Samsung ISOCELL HP1 che potrebbe essere inaugurato proprio su questo telefono. In totale il dispositivo sarebbe configurato con tre fotocamere posteriori e nell’anticipazione ufficiale sono indicate alcune specifiche inaspettate: 35 mm, 50 mm e 85 mm. Sono misure che non si trovano sugli smartphone e che appartengono al mondo della fotografia professionale: sono le lunghezze focali (in questo caso equivalenti) degli obiettivi fotografici.

Motorola Moto X30 Pro: come sarebbe

Ricapitolando le caratteristiche tecniche di Motorola Moto X30 Pro fin qui emerse, dai vari rumors che si sono avvicendati dallo scorso dicembre a oggi, possiamo esser certi che il SoC deputato a coordinare la molte di calcolo sarà sicuramente un top di gamma come il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1., abbinato quasi certamente a 12 o 16 GB di RAM e non meno di 256 GB di spazio di archiviazione.

Altra nota fondamentale riguarderà il display: si parla da mesi di uno schermo OLED da 6,67 pollici, risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Ma veniamo alle tre lunghezze focali dichiarate dalla stessa Motorola: da 85 millimetri sarà lo zoom, da 35 millimetri la fotocamera principale (un pizzico più zoom rispetto alla classica 25 mm) mentre l’obiettivo da 50 millimetri servirà da "zoom di mezzo" per permettere un’escursione più graduale.

Motorola Moto X30 Pro: quando arriverebbe

La scheda tecnica da top di gamma, la scelta delle fotocamere inusuali e di tipo professionale, rendono difficile valutare sia la disponibilità sul mercato in Italia, sia la fascia di prezzo del Motorola Moto X30 Pro.

Probabilmente in Cina potrebbe uscire a ridosso della fine dell’estate mentre il prezzo, sicuramente molto alto, sarebbe comunque riferito a un prodotto di grande pregio, per gli amanti della fotografia digitale in primis (ma non solo).