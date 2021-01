Motorola lancia smartphone low cost con un nome di lusso

L’inizio del 2021 segnerà il lancio del nuovo smartphone di fascia medio-bassa di Motorola. Il nome in codice del modello è Capri e, già entro marzo, potrebbe fare il suo debutto ufficiale su alcuni dei mercati internazionali. In attesa di ulteriori informazioni da parte della casa produttrice, ecco le prime informazioni tecniche.

La notizia dello smartphone in arrivo di Motorola risale già allo scorso dicembre. Infatti, già il mese scorso si era diffusa l’anticipazione di non uno ma ben due nuovi modelli, denominati nello specifico Capri e Capri Plus. Sebbene non vi siano ancora conferme certe sui nomi ufficiali con cui verranno presentati in maniera definitiva, ai due modelli in arrivo dovrebbero corrispondere rispettivamente ai codici XT-2127 e XT-2129, entrambi approvati quest’anno dalla Federal Communications Commission (FCC) e ormai in dirittura di arrivo. È invece delle ultime ore la conferma, giunta direttamente dalla National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) della Thailandia, dell’approvazione della variante XT-2129-2, denominata Moto G30. Che sia questo il nome definitivo? Di certo, visti i tempi stretti paventati per il rilascio, non dovremmo attendere molto per scoprirlo.

Motorola Capri, caratteristiche tecniche

Nonostante il nome Capri sia da tutti associato al turismo di lusso e alla ricchezza, le prime informazioni sul nuovo smartphone di casa Motorola, comparse su Geekbench, parlano di un modello dalle caratteristiche non eccelse, che dovrebbero corrispondere ad un prezzo abbastanza contenuto. Si tratta infatti di un device con schermo con risoluzione HD+, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Non vi sono, invece, ancora informazioni sul design finale che caratterizzerà il modello. Stesso discorso vale per il processore anche se, dalle prime indiscrezioni apparse in rete, la scelta finale potrebbe essere ricaduta sul Qualcomm Snapdragon 662.

All’interno del Capri dovrebbe poi essere presente una batteria piuttosto capiente, da 5.000 mAh. A costituire la memoria del dispositivo, due tagli di RAM differenti e altrettante configurazioni di spazio di archiviazione. Infatti, per lo smartphone ci sarebbero in programma due diverse versioni: la prima, con 4 GB di RAM e 64 GB di disco di memoria, mentre la seconda con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Sulla possibilità di espandere la memoria tramite schede esterne, invece, non vi sono ancora dettagli.

Motorola Capri, i dettagli della fotocamera

Qualche informazione in più è stata rivelata sul set di fotocamere disponibili per il prossimo telefonino di Motorola. Se sul lato frontale la scelta è ricaduta su una lente con sensore da 13 megapixel, per il retro sarebbe prevista una tripla fotocamera, composta da un sensore principale da 64 megapixel, una lente ultra grandangolare da 13 MP e un sensore di profondità da 2MP.