È arrivato come un fulmine a ciel sereno il nuovo smartphone di Motorola. Si chiama Moto e6i ed ha una caratteristica particolarmente interessante: è super economico. Si allarga, dunque, la famiglia Moto e6 con un esemplare che potrebbe raccogliere molte preferenze nella fascia di pubblico che alle prestazioni assolute preferisce le cifre contenute.

L’ultimo esemplare in ordine di tempo di Motorola rappresenta un’alternativa interessante per quanto riguarda la fetta di mercato dai prezzi più bassi. Lo smartphone va a inserirsi in una serie già nota al pubblico che, con questo nuovo modello, arriva a ben quattro variazioni sul tema. Infatti, Moto e6i si posiziona accanto alla versione di base Moto e6, a quella avanzata e6 Plus e a Moto e6s, l’ultimo della famiglia in ordine temporale. Si tratta in tutti e quattro i casi di telefoni entry level, pensati per una specifica fascia di mercato dai prezzi contenuti e da buone capacità, in grado di regalare un’esperienza utente gradevole.

Moto e6i, caratteristiche tecniche

Le caratteristiche che delineano il profilo dello smartphone economico di Motorola sono state tutte rivelate con l’immissione sul mercato. Al suo interno è presente un processore octa-core Unisoc SC9863A mentre tutte le operazioni sono gestite dal sistema operativo Android 10 Go Edition (la versione “leggera” di Android dedicata agli smartphone meno performanti). Questo modello può contare su una RAM da 2GB, mentre per quanto riguarda lo spazio di archiviazione la disponibilità è di 32GB (eMMC 5.1), espandibile tramite scheda microSD. A dare potenza, una batteria da 3000mAh.

Per quanto riguarda il display, invece, Moto e6i monta uno schermo da 6.1 pollici HD+ Max Vision, nel quale è incastonato il notch per la fotocamera anteriore da 5 megapixel dalla forma a goccia. Sul retro, invece, è presente una fotocamera con modulo a doppio sensore, con un primario da 13MP e apertura f/2.2 oltre a un secondario da 2MP e apertura f/2.4 per la profondità. Poco distante, ma sempre sullo stesso lato dello smartphone, è posizionato il lettore per le impronte digitali.

Nel formato compatto di questo smartphone 4G dual SIM, parliamo di 155.6x73x8.5mm di dimensioni per 160g di peso, troviamo anche un connettore mini jack da 3.5mm, Radio FM, connettività Bluetooth 4.2, GPS Glonass e una porta micro USB.

Moto e6i, design e prezzo

Moto e6i è disponibile in due colori, Titanium Grey e Pink, e almeno per il momento è disponibile esclusivamente per il mercato brasiliano a circa 160 euro. Attualmente non vi sono notizie sul lancio al di fuori dei confini della nazione ma, vista la presenza degli altri esemplari, non è escluso che ciò possa accadere di nuovo anche con l’ultimo telefonino della famiglia.