Moulinex Companion XL: su Amazon costa quasi la metà

Il sogno di molte persone è avere uno chef in casa che possa preparare per loro velocemente piatti deliziosi. La tecnologia oggi è in grado di esaudire questo desiderio grazie ai robot multicoocker che preparano pasti completi, inclusa la cottura, con un solo elettrodomestico. Il Moulinex Companion XL è un robot multicooker, cioè un elettrodomestico completo che può essere usato sia per preparare ricette, sia per cuocere ogni tipologia di preparazione, dolce e salata. In pochi passaggi e in totale autonomia, Moulinex Companion XL provvede a preparare e cuocere ogni tipologia di alimento. Ovviamente il prezzo dei robot multicooker è parecchio elevato, ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile collocarlo nella propria cucina, pagando quasi la metà.

Moulinex Companion XL – Robot da cucina 1500W – Con 6 accessori inclusi

Moulinex Companion XL: com’è fatto

Il robot multicoocker Moulinex Companion XL ha una potenza di 1.500W e ha un recipiente in acciaio da 4,5 litri (ma per la cottura non si possono superare i 3 litri). Con questo elettrodomestico è possibile preparare e cuocere direttamente nel bicchiere in acciaio pasti per 4 persone. Disponibile, ma da acquistare a parte, un recipiente più piccolo e sempre in acciaio, per cuocere mono porzioni, utile ai single o per i bambini.

Dal pannello anteriore, dove sono collocati tasti e display LCD, è possibile scegliere tra 12 programmi di cottura preimpostati, tra cui salse, sughi, zuppe e minestre, fuoco lento, cottura al vapore, pane, pizza, torte, dolci. Con la modalità manuale è possibile impostare la cottura scegliendo tempo e temperatura tra i 30 gradi e i 150 gradi centigradi.

Moulinex Companion XL dispone di 6 accessori che servono a realizzare ricette sia salate che dolci. Il coltello ultrablade serve per sminuzzare ogni tipo di alimento, come ortaggi, verdure ma anche carni, la lama invece si usa per impastare e macinare, lo sbattitore e le fruste per emulsionare e montare; è disponibile inoltre il cestello per la cottura a vapore. La compatibilità include anche altri 5 accessori che possono essere acquistati a parte e cioè, la grattugia, la vaporiera, un secondo recipiente per cotture più piccolo, il set completo per dolci e la bilancia connessa.

La cottura di ogni alimento può essere anticipata dalla rosolatura che permette di sigillare le carni e di rendere più gustoso e saporito ogni cibo. Dall’app per smartphone è possibile selezionare sempre nuove ricette e entrare in contatto con la community degli appassionati di cucina che usano il Moulinex Companion.

Moulinex Companion XL: l’offerta Amazon

Moulinex Companion XL è un robot molto completo, dotato di ogni accessorio utile alla preparazione e cottura degli alimenti. Ogni componente è in acciaio di ottima qualità, anche per questo il prezzo di listino è molto elevato: 980 euro. Con l’offerta Amazon in corso, però, è possibile portare a casa questa meraviglia della tecnologia al prezzo di 545,24 euro (-44%, -434,76 euro), in pratica a quasi la metà. Questa è una occasione più unica che rara, meglio approfittarne subito.

Moulinex Companion XL – Robot da cucina 1500W – Con 6 accessori inclusi