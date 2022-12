Moulinex Easy Fry, prezzo crollato per la friggitrice ad aria: sconto esagerato

Chiudiamo questo 2022 con uno dei prodotti più ricercati e desiderati durante tutto l’anno. Non stiamo parlando né di smartphone, né di smartwatch o smart TV, bensì di un elettrodomestico per la cucina che sta rivoluzionando le abitudini degli italiani. Stiamo parlando della regina di questo 2022: la friggitrice ad aria. Questo piccolo (o grande) elettrodomestico è diventato oramai un must have e sembra che gli italiani non ne possano fare più a meno. E i motivi sono diversi: non costano moltissimo (spesso li si trova a meno di 80-90€), sono facili da utilizzare e soprattutto permettono di cucinare cibi salutari in pochissimi minuti.

Quando, poi, li si trova in super offerta come in questo caso, diventano dei veri best seller. Oggi, infatti, troviamo la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact con un super sconto di ben il 47%. Praticamente è come se la si pagasse la metà e si risparmiano quasi 70€ sul prezzo di listino. La si paga veramente poco nonostante sia un prodotto con ottime caratteristiche e funzionalità. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare una friggitrice ad aria, è arrivato: non fatevi scappare questa super promo.

Friggitrice ad aria Moulinex: le caratteristiche e funzionalità

Per capire la bontà della friggitrice ad aria e dell’offerta basta vedere il bollino "Amazon’s Choice" che troviamo sulla pagina prodotto e che solitamente viene riservato solamente ai prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità molto specifici. Andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche di questa Moulinex Easy Fry Compact Precision.

Piccola, compatta, perfetta per la chi ha poco spazio in cucina. La friggitrice ad aria Moulinex è un modello dalle dimensioni mini, ideale per cucinare piatti per massimo 2-3 persone. Come tutte le friggitrici ad aria, utilizza pochissimo olio per cucinare fritture perfette e anche altri piatti gustosi. Oltre a risparmiare olio, l’elettrodomestico permette anche di cucinare piatti più salutari e con meno grassi.

Moulinex Easy Fry Compact Precision utilizza la tecnologia Air Pulse che fornisce un flusso d’aria caldo che dà una croccantezza unica alla frittura. Ma non solo. Grazie alla presenza di 6 modalità di cottura differenti (Patatine fritte, Grill, Snack, Pollo, Pesce e Torte), è possibile sbizzarrirsi e utilizzare la friggitrice anche per altri scopi. Sulla consolle di comando è presente anche un pratico timer con cui impostare il tempo di cottura (massimo trenta minuti).

È anche facile da pulire: i componenti possono essere rimossi facilmente e sono lavabili in lavastoviglie.

Moulinex Easy Fry Compact Precision in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e super offerta per la friggitrice ad aria lowcost di Moulinex. Oggi la troviamo in offerta a un prezzo di 69€, con uno sconto di ben il 47%. Il risparmio è considerevole e supera i 70€ (è come se la si pagasse la metà). Il prodotto è uno dei più venduti in questo momento su Amazon e quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne. È già disponibile in magazzino e viene spedita nel giro di pochissimi giorni (arriva nei primi giorni del nuovo anno). Per il reso gratuito c’è un mese di tempo.

