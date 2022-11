Moulinex, prezzo in picchiata per la friggitrice ad aria: costa pochissimo

La friggitrice ad aria è sicuramente l’elettrodomestico per eccellenza di questo 2022. In poco meno di un anno è diventato uno di quei prodotti di cui non si può fare a meno. E i motivi sono diversi: permette di cucinare tanti cibi differenti in pochi minuti e senza troppo problemi, è facile da utilizzar e soprattutto permette di utilizzare molto meno olio rispetto a una normale friggitrice. Questo vuol dire, quindi, che i cibi sono molto più salutari, soprattutto quando si cucinano pietanze come cotolette panate oppure patatine.

Oramai sul mercato spuntano fuori ogni mese nuove friggitrici ad aria, ma prima di acquistarne una bisogna capire bene cosa offre. E soprattutto puntare su brand affermati. Come nel caso di questa Moulinex Easy Fry, friggitrice ad aria compatta perfetta per la famiglia. Oggi la troviamo anche in super offerta su Amazon: grazie allo sconto del 62% la si paga meno della metà e diventa una delle friggitrici ad aria con il miglior rapporto qualità-prezzo presenti sul mercato. Ha tutto quello che si richiede a questo dispositivo: cuoce utilizzando pochissimo olio, ha 6 modalità di cottura pre-impostate, occupa poco spazio e ha una comoda console per i comandi. Difficile chiedere di più a questo prezzo. L’offerta non ha una data di scadenza, per questo vi suggeriamo di approfittarne immediatamente.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry: le caratteristiche e funzionalità

Compatta, facile da utilizzare e pensata per la famiglia. La friggitrice ad aria di Moulinex ha dimensioni molto compatte ed è perfetta per chi ha poco spazio in cucina.

Uno dei motivi del successo delle friggitrici ad aria è sicuramente la loro facilità di utilizzo e la possibilità di cucinare tanti cibi differenti in pochissimi minuti. E anche questo modello compatto di Moulinex segue alla perfezione questi dettami. La friggitrice offre sei modalità di cotture pre-impostate: Patatine fritte, Grill, Snack, Pollo, Pesce e Torte (così da poter cucinare alla perfezione tutto quello che si desidera). I cibi sono anche molto sani, grazie alla quasi totale assenza dell’utilizzo dell’olio. Grazie alla tecnologia Air Pulse tutti i cibi sono super croccanti. Le dimensioni permettono di cucinare pietanze per 2-3 persone. C’è anche un comodo timer che si imposta direttamente dalla console di comando.

Alla facilità di utilizzo si associa anche la facilità di pulizia. Tutti i componenti, infatti sono rimovibili e possono essere messi direttamente nella lavastoviglie.

Moulinex Easy Fry in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry in offerta con uno sconto del 62%. Il risparmio è considerevole e per il dispositivo si tratta del minimo storico. Per le caratteristiche che abbiamo appena visto si tratta di un'offerta davvero eccezionale. Inoltre, la friggitrice di Moulinex viene anche spedita e venduta direttamente da Amazon e beneficia della consegna Prime: arriva a casa vostra in meno di ventiquattro ore. Inoltre, c'è tempo fino al 31 gennaio 2023 per effettuare il reso gratuito. La potete acquistare oggi e regalare a Natale.

