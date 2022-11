Moulinex, la friggitrice ad aria costa pochissimo: sconto imperdibile

Non solo frittura. La rapida evoluzione che sta interessando le friggitrici ad aria sta rendendo questi picccoli elettrodomestici dei veri e propri factotum in cucina. I modelli di ultima generazione, infatti, sfruttano il calore non solo per friggere senza olio, ma anche pr grigliare e tostare ingredienti e piatti di ogni genere.

La friggitrice senza olio Moulinex Easy Fry Deluxe ne è un esempio. Il pannello touch con i comandi per i programmi di cottura preimpostati facilita la preparazione di qualunque pietanza. Il cestello di dimensioni XL è adatto per preparare pranzi e cene per tutta la famiglia, senza che sia necessario utilizzare altri elettrodomestici o accendere i fuochi della cucina. Grazie allo sconto di oggi su Amazon sarà possibile acquistarla al prezzo più basso di sempre.

Moulinex Easy Fry Deluxe, friggitrice ad aria con cestello XL, prepara pietanze fino a 6 persone

Moulinex Easy Fry Deluxe scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Completa e versatile, la friggitrice ad aria Easy Fry Deluxe vi permetterà di preparare ogni tipo di pietanza in maniera semplice e veloce. I fritti – più leggeri e salutari di quelli fatti nella friggitrice "classica" – sono solo uno dei piatti che possono essere preparati con questo piccolo elettrodomestico. Il cestello da 4,2 litri, infatti, può essere utilizzato anche per preparare piccoli arrosti, dolci mono porzione e molto altro.

Il tutto senza la minima difficoltà. Sarà sufficiente selezionare uno degli 8 programmi di cottura preimpostati (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto)inserire gli ingredienti nel cestello e attendere che la cottura sia terminata. E nel caso in cui volessimo cucinare un piatto che non è tra le otto 8 modalità preimpostante, sarà sufficiente scegliere manualmente la tipologia di cottura, la temperatura e i tempi per avere delle pietanze deliziose.

Tutto merito della tecnologia Air Pulse, che fornisce un flusso continuo d’aria per far circolare il calore all’interno del cestello in maniera uniforme. In questo modo sarà possibile ottenere cibi incredibilmente croccanti all’esterno e fragranti e soffici all’interno. E una volta terminata la cottura, basterà attendere che il cestello si raffreddi e sarà poi possibile rimuovere le parti mobili e lavarle in lavastoviglie.

Friggitrice senza olio Moulinex in offerta su Amazon: sconto e prezzo

La friggitrice senza olio Moulinex entra di diritto tra le migliori offerte della settimana del Black Friday Amazon grazie a uno sconto che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre. Lo sconto del 42% fa scendere il prezzo a 84,99 euro, con un risparmio rispetto al listino di oltre 60 euro. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire per nessuna ragione.

