Moulinex, la friggitrice ad aria al minimo storico: sconto imponente

Oramai abbiamo imparato a conoscerle molto bene e le troviamo nelle abitazioni di sempre più italiani e italiane. Di che cosa stiamo parlando? Dell’elettrodomestico più discusso del 2022 e di questo nuovo inizio d’anno: la friggitrice ad aria. Questo forno ventilato super compatto e che cucina in pochissimo tempo utilizzando molto meno olio rispetto alle friggitrici normali è presente nelle cucine di tantissime famiglie italiane, ma sono tantissime anche quelle che stanno aspettando l’offerta giusta per acquistarla.

Offerta giusta che troviamo oggi su Amazon per il modello Moulinex Easy Fry da 4.2L, friggitrice ad aria XL ideale per cucinare porzioni abbondanti. Oggi è disponibile con uno sconto speciale del 56% e si risparmiano più di 120€ sul prezzo di listino.



Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe scheda tecnica: le funzionalità

Il nome potrebbe trarre in inganno: con la friggitrice ad aria è possibile cucinare non solo patatine e cotolette, ma anche tantissimi piatti, tra cui verdure grigliate e pesce. L’importante è acquistare il dispositivo giusto che offra tutte le funzionalità del caso. Come questa Moulinex Easy Fry Deluxe che ha ben 8 menu preimpostati: patatine fritte, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill, arrosto. E grazie al cestello XL puoi preparare piatti per 5-6 persone in pochissimo tempo.

Altro punto forte della friggitrice è la possibilità di cucinare utilizzando pochissimo olio, il che rende i cibi più sani e meno calorici. I fritti saranno sempre croccanti e gustosi, e anche più sani. Scegliere la modalità di cottura e la temperatura è veramente molto semplice e intuitivo grazie alla consolle dei comandi presente in alto.

I fanatici della pulizia saranno felici di sapere che i componenti più importanti come il cestello sono estraibili e possono essere lavati molto facilmente.

Moulinex Easy Fry Deluxe in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta con super sconto per la friggitrice ad aria Moulinex. Oggi la troviamo a un prezzo di 99,99€ (di pochissimo sotto la soglia dei 100€) con uno sconto di ben il 56% che ce la fa pagare meno della metà. Il risparmio è veramente considerevole: più di 120€. L’elettrodomestico è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Puoi testare la friggitrice ad aria con tutta calma: per fare il reso gratuito hai 30 giorni di tempo.



