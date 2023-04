Moulinex, sconto esagerato per la friggitrice ad aria: offerta imperdibile

Il trend è in continua crescita e non sembra voglia fermarsi. Stiamo parlando delle friggitrici ad aria, l’elettrodomestico che ha conquistato il cuore di milioni di italiane e italiani nel 2022 e che anche in questo 2023 è nella lista dei desideri di tantissime persone. Una crescita spaventosa nelle vendite che ha portato tutti i principali produttori di elettrodomestici a lanciare un loro modello dotandolo di tecnologie innovative e funzionalità uniche. Come ha fatto Moulinex con la friggitrice ad aria Easy Fry Deluxe, una delle più vendute nell’ultimo periodo.

Oltre a essere dotata di tecnologie all'avanguardia, oggi è disponibile su Amazon anche a un super prezzo mai visto in precedenza. Il merito è dello sconto monstre del 56% che fa letteralmente crollare il prezzo al minimo storico e permette di risparmiare più di 100€.

Friggitrice ad aria Moulinex: le caratteristiche tecniche

Le friggitrice ad aria sono sicuramente l’elettrodomestico più in voga nell’ultimo periodo. Questo mini forno elettrico ventilato è diventato un vero must have e per tantissime famiglie ha rappresentato una vera svolta: cotture rapide e veloci utilizzando pochissimo olio. Uno dei punti forti delle friggitrici ad aria è proprio questo: la possibilità di cucinare patatine e altri fritti utilizzando una quantità minima di olio, ma mantenendo lo stesso sapore e la stessa croccantezza. Cibi più buoni e più salutari.

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe è uno dei migliori modelli che potete trovare oggi in offerta su Amazon. Le dimensioni sono abbastanza compatte, ma si ha la possibilità di cucinare pietanze per un massimo di sei persone. Dotata di ben otto modalità di cottura, permette veramente di sbizzarrirsi a tavola: patatine fritte, cotolette, gamberetti, torte, pizze, pesce, grill, arrosto. La versatilità dell’elettrodomestico è sottolineata anche dalle quattro modalità di utilizzo: friggere, arrostire, grigliare e cuocere.

La console di comando completamente digitale semplifica l’utilizzo, permettendoti di scegliere facilmente la modalità e la temperatura di cottura. I componenti interni sono amovibili ed è possibile lavarli facilmente nella lavastoviglie.

Moulinex, la friggitrice ad aria in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe a un prezzo di 99,99€, con uno sconto del 56%.

