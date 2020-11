Movember Amazon, le offerte per la salute maschile

Farsi crescere i baffi per preservare la salute maschile: dal tumore della prostata e dei testicoli, alla salute mentale. L’iniziativa nata nel 2012 si chiama Movember, dall’unione moustache, parola inglese per baffi, e novembre, mese in cui viene lanciata l’iniziativa, e puntuale arriva anche per questo novembre 2020.

Gli uomini di tutto il mondo sono invitati durante il mese di novembre a creare un account sul sito Movember e a documentare, giorno dopo giorno, la crescita dei propri baffi sul sito web. Un segno di solidarietà per questa campagna mondiale della salute maschile, a cui ha deciso di aderire anche Amazon, anche se non come partner ufficiale. Tra gli sconti per il Black Friday Ancitipato, arrivano quindi anche le offerte del Movember Amazon: per ogni rasoio o dispositivo dei brand che partecipano all’iniziativa acquistato nel mese di novembre, 1 euro sarà donato a favore della fondazione Movember.

Movember, come nasce l’iniziativa

L’iniziativa della Fondazione Movember nasce nel 2012 con l’obiettivo di sensibilizzare gli uomini su alcuni aspetti della salute maschile, spesso trascurati, come il tumore alla prostata, ai testicoli e soprattutto i problemi psichiatrici. L’idea è semplice: coinvolgere gli uomini di tutto il mondo in un’iniziativa di solidarietà e una raccolta fondi semplicemente facendosi crescere i baffi – in inglese moustache – nel mese di novembre, diventando dei veri “Mo Bro”.

Creando un account sul sito web si accederà a un Mo Space dove, giorno dopo giorno, pubblicare le foto dei propri baffi che crescono. Inoltre, i Mo Bro potranno scaricare un’app disponibile sia per dispositivi iOS che Android dove caricare le foto dei loro progressi e aggiornare il proprio Mo Space.

Un altro modo di sostenere l’iniziativa è raccogliere la sfida di percorrere 60 chilometri durante il mese e chiedere ad amici e parenti di supportare la causa facendo delle donazioni. Tutti i soldi raccolti attraverso la Fondazione Movember verranno quindi dedicati alla ricerca scientifica, ma la campagna attirerà anche l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce dei tumori e dell’effettuare un check-up annuale, oltre che adottare uno stile di vita più sano. L’Italia non risulta ancora tra i Paesi che aderiscono ufficialmente all’iniziativa, ma a breve potrebbe arrivare tra loro.

Movember Amazon: offerte a fin di bene

Anche Amazon si è mostrata sensibile alla campagna lanciata da Movember e così ha deciso di lanciare una sua personale raccolta fondi, non essendo un partner diretto dell’iniziativa. Il Movember Amazon assicura che acquistando tra la mezzanotte del 1° novembre e le 23.59 del 30 novembre un rasoio o un prodotto di P&G e L’Oreal, i brand partecipanti all’iniziativa doneranno 1 euro a favore della Fondazione Movember

L’iniziativa è valida solo per una selezione dei prodotti acquistati su Amazon.it che siano tra quelli “Venduti e spediti da Amazon”. In questo modo tra le offerte del Black Friday Anticipato, si potrà scegliere di sostenere una giusta causa e fare un ottimo acquisto con il cuore, prendendo parte a una importante iniziativa internazionale.