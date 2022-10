MSI Modern, PC per smart working mai così conveniente: offerta top

Compatto, nonostante un display da 15 pollici. Estremamente performante, nonostante un prezzo di listino decisamente interessante per un notebook per smartworking. Insomma, un computer che stupisce per il rapporto qualità prezzo e l’estetica curata.

E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, lo MSI Modern 15 diventa senza ombra di dubbio uno dei best buy del settore. Il portatile del produttore cinese permette di eseguire senza problemi programmi e applicativi necessari per lo smart working e il tempo libero. Che vogliate navigare online, accedere alla posta elettronica, vedere film o ascoltare musica in streaming poco importa

MSI Modern 15 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Leggero e compatto, lo MSI Modern 15 è l’ideale per chi lavora in mobilità ed è alla ricerca di un laptop per lo smart working che sia comodo da utilizzare in qualunque situazione. Nonostante il display da 15,6 pollici, infatti, il notebook del produttore cinese è compatto e leggero: lo chassis in alluminio permette di mantenere il peso al di sotto dei 2 chilogrammi (1,6 chilogrammi, per l’esattezza), garantendo allo stesso tempo solidità e resistenza. Il design con bordi ridotti, invece, consentono di avere un portatile di dimensioni contenuti, facilmente trasportabile con qualunque zaino

La scheda tecnica dello MSI Modern 15, poi, è di tutto riguardo. Il comparto hardware di ultima generazione permette di eseguire qualunque software o applicativo per lo smart working, anche i più pesanti. Merito della CPU Intel Core i3 di 11esima generazione, che garantisce performance elevate e consumi energetici ridotti. Gli 8 gigabyte di memoria di lavoro e il disco a stato solido da 512 gigabyte completano una scheda tecnica che ha ben poco da invidiare a portatili e PC decisamente più costosi.

Sul fronte della connettività, cablata e senza fili, lo MSI Modern 15 offre tutto quello di cui si ha bisogno per lavorare senza pensieri. Il WiFi 6 permette di navigare online al massimo della velocità (trasferimento dati superiore quasi a 10 gigabit), mentre le porte USB 3.0 e la porta HDMI danno modo di collegare qualunque tipologia di dispositivo o periferica al PC portatile.

L’ottimizzazione dei consumi, e una batteria particolarmente capiente, garantisce un’autonomia decisamente interessante. Lo MSI Modern 15 in offerta su Amazon può essere usato fino a 9 ore con singola carica: una caratteristica fondamentale per chi è abituato a lavorare in mobilità.

MSI, portatile per smartworking al minimo storico: sconto e prezzo Amazon

Lo sconto di oggi su Amazon rende lo MSI Modern 15 uno dei migliori portatili per smartworking disponibili online (e non solo). Grazie allo sconto del 36% sul listino è infatti possibile risparmiare ben 250 euro sul prezzo originario. Acquistandolo oggi dai nostri link lo si paga solo 449,00 euro.

