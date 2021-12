Musica ad alta qualità e niente rumore: le cuffie in offerta limitata da acquistare

Gli auricolari wireless hanno progressivamente sostituito quelli cablati in virtù della possibilità che offrono di ascoltare la musica e parlare al telefono senza fastidiosi fili. Inoltre, nel corso degli anni la tecnologia è migliorata notevolmente e questi dispositivi sono ormai in grado di offrire un suono immersivo e di alta qualità.

Ne esistono differenti modelli, sia per design che per caratteristiche tecniche. Ci sono quelle completamente in-ear, che hanno dimensione irrisoria e “scompaiono” all’interno del padiglione auricolare, e altre che hanno un piccolo “gambo” che sporge al di fuori dell’orecchio e che serve ad avvicinare il microfono alla bocca. Inoltre, ci sono quelle con cancellazione attiva del rumore (ANC) e quelle con cancellazione solo passiva. Fra le tante cuffiette attualmente disponibili sul mercato, le OnePlus Buds Z2 hanno un rapporto qualità-prezzo molto elevato e il loro acquisto è reso ancora più vantaggioso dall’offerta riservata da Amazon.

Le cuffiette wireless OnePlus Buds Z2 sono fra i modelli più completi e performanti della categoria. Non solo la cancellazione attiva del rumore fino a 40dB consente godere della riproduzione della musica senza disturbi esterni, ma anche i driver dinamici da 11 millimetri aiutano a migliorare la qualità del suono.

Per le conversazioni telefoniche, intervengono i tre microfoni integrati che aiutano a sopprimere il rumore esterno, nonché la connettività Bluetooth 5.2 che garantisce una connessione con lo smartphone stabile e rapida. Se amate praticare sport all’aria aperta, le OnePlus Buds Z2 sono impermeabili e hanno certificazione IP55 per resistere a sudore e schizzi d’acqua.

Il tutto è impreziosito dal Dolby Atmos, da un’autonomia di circa 38 ore – utilizzando la custodia di ricarica – e da un’ottima resa di bassi e alti. Le Buds Z2 permettono anche si impostare la modalità di riproduzione, scegliendo fra cinematografica, musica immersiva e gaming. La ricarica, infine, è molto rapida: grazie alla tecnologia Flash Charge, in soli 10 minuti è possibile ottenere 5 ore di riproduzione musica.

Gli auricolari senza fili OnePlus Buds Z2 si trovano attualmente in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante. Infatti, entrambe le colorazioni – Obsidian Black e Pearl White – possono essere acquistate a soli 69,99 euro, cioè circa 29 euro in meno (-29%) del prezzo ufficiale di 99 euro.

