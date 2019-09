Napoli - Liverpool: dove vederla in TV e streaming gratis

17 Settembre 2019 - Napoli – Liverpool è il primo match della Champions League 2019 – 2020 per i partenopei. La squadra allenata da Carlo Ancelotti è chiamata a migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno, quando uscì ai gironi di qualificazione in un girone di ferro con Liverpool e PSG. Quest’anno il sorteggio è stato più fortunato e oltre ai campioni d’Europa in carica, il Napoli dovrà affrontare due squadre sulla carta abbordabili: il Salisburgo e il Genk.

Sarà un debutto complicatissimo, ma una buona prestazione contro il Liverpool darebbe fiducia a tutto l’ambiente. Carlo Ancelotti in conferenza stampa ha caricato i suoi ragazzi: si può fare l’impresa e uscire dal San Paolo con i tre punti. Il Napoli schiera la miglior formazione possibile con Manolas – Koulibaly in difesa, centrocampo a quattro con Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Insigne (che rientra dall’infortunio) e in attacco il duo Mertens – Llorente, appena arrivato ma già perfettamente integrato negli schemi di Ancelotti. Il Liverpool arriva a Napoli carico dopo l’ottimo avvio di stagione in Premier League, dove ha già cinque punti di vantaggio sul Manchester City. Klopp schiera la formazione titolare con in attacco Mané – Firmino – Salah.

Napoli – Liverpool può essere vista in TV su SkySport Uno (canale 201 dell’emittente satellitare) e su Canale 5 in chiaro e gratis. La partita, infatti, rientra tra quelle che Mediaset può trasmettere su Canale 5. Disponibile anche lo streaming gratis su Mediaset Play e su SkyGo (solo per abbonati Sky). Ecco l’orario, le probabili formazioni e dove vedere in TV Napoli – Liverpool.

Napoli – Liverpool: orario

L’inizio della partita tra Napoli – Liverpool è fissato per le ore 21:00. Si gioca allo stadio San Paolo.

Le probabili formazioni di Napoli – Liverpool

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Llorente.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mané.

Dove vedere Napoli – Liverpool in TV

Napoli – Liverpool è la prima esclusiva che verrà trasmessa da Mediaset su Canale 5. I tifosi partenopei hanno due possibilità per guardare il match in TV: SkySport Uno (canale 201 del satellitare) e Canale 5 (in chiaro e gratis).

Il match verrà trasmesso anche su Now TV, servizio OTT di Sky. Per vedere la partita, però, bisogna avere uno smart tv oppure un televisore con uscita HDMI.

Come guardare Napoli – Liverpool in streaming gratis

Napoli – Liverpool è disponibile in streaming gratis su Mediaset Play, servizio on demand della TV del Biscione. Per utilizzarlo non bisogna pagare un abbonamento, ma solamente iscriversi alla piattaforma. Mediaset Play è supportato da smartphone, tablet e computer. Per vedere Napoli – Liverpool in streaming bisogna accedere con il proprio account, entrare nella sezione dedicata alle dirette e premere su Canale 5: nel giro di qualche secondo partirà la diretta del match.

Gli abbonati a Sky potranno vedere Napoli – Liverpool in live streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Anche in questo caso bisogna avere un account attivo e registrato. L’applicazione di SkyGo è presente sul Google Play Store e App Store. Lo streaming del match è disponibile all’interno della sezione Canali TV.