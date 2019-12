Natale 2019, le offerte di telefonia mobile da non perdere

23 Dicembre 2019 - Il Natale è alle porte, questo è un ottimo periodo per cambiare operatore e iniziare a risparmiare. Come accade nei mesi estivi infatti i gestori di telefonia mobile riservano al periodo natalizio l’ultima coda di promozioni del 2019.

In particolare, con il supporto del comparatore di SosTariffe.it è stato possibile selezionare le offerte con il miglior rapporto prezzo/servizi. Ecco quali sono a Dicembre 2019 le migliori tariffe mobile:

Creami WeBack di Postemobile a 9.99 euro al mese

Kena Flash a 5.99 euro al mese

mobile a 5.99 euro al mese

Iliad Giga 50 a 7.99 euro al mese

Fastweb mobile a 9.95 euro al mese

Play Power 60 di Tre a 11.99 euro al mese

ALL IN Power Xmas Edition a 11.99 euro al mese

All Digital di Wind a 14.99 euro al mese

Free Super Power a 20.98 euro al mese

Red Unlimited Ultra di Vodafone a 24.99 euro al mese

Ciascuna proposta ha una sua combinazione di Giga per navigare online, minuti e sms. Per capire quale sia il più adatto alle vostre esigenze di consumo vi basterà dare un’occhiata alla breve guida alle caratteristiche di ciascuna offerta che trovate in questo articolo.

L’offerta che regale 1 euro per i Giga non usati

La prima è una promozione di Postemobile e fa parte dei pacchetti Creami dell’operatore. Il piano da circa 10 euro al mese è la tariffa consigliata da SosTariffe.it questo mese e include:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

verso tutti i mobili in Italia 50 GBdi traffico dati in 4G con velocità massima di 150 Mbit/s

Con le offerte di questo operatore si può ottenere 1 euro di bonus per ogni 10 GB non consumati. I costi per attivare questa promozione sono pari a 15 euro che servono per acquistare la sim. I servizi extra a disposizione degli utenti senza costi aggiuntivi sono:

servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”

avviso di chiamata

chiamate gratuite al 401212 per info su credito residuo

Hotspot

app per Android e iOS

Le promozioni a meno di 6 euro

L’operatore virtuale Kena è stato il primo a lanciare un piano mobile a 5.99€ con 70 GB. L’offerta Flash però è riservata ai clienti in portabilità da Iliad, alcuni dei principali MVNO, oltre a Coop, Daily Telecom, Lycafull, Fastweb e Tiscali.

Per l’edizione natalizia dell’offerta Kena vi regala il primo mese di canone e azzera sia i costi di attivazione che quelli per la consegna della sim. Kena Flash include:

Chiamate illimitate verso fissi e mobili

Sms illimitati

3 GB da utilizzare in UE

70 GB per navigare in 4G

La guerra tra gli operatori virtuali

Ho. mobile per non rischiare di perdere clienti ha lanciato la copia di Flash, l’operatore virtuale di Vodafone ha quindi pensato un piano con:

70 GB con navigazione in 4 G (4.8 GB in roaming UE)

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

sms illimitati

E questa offerta può essere attivata solo da utenti provenienti da

avviso di chiamata

SMS ho. chiamato

servizio per info su credito residuo 42121

L’offerta ho.mobile è attivabile solo da nuovi clienti che effettuino il passaggio da Iliad, Coop Voce, Fastweb, Lycamobile, Noitel, Optima Mobile, Poste Mobile, Tiscali e una serie di altri operatori.

Le spese di attivazione e il costo della sim sono stati integrati a 0.99 euro. La promo di ho. mobile sospende la navigazione una volta esauriti i Giga.

Iliad Giga 50 GB a 7.99 euro

La società francese è l’unica a non aver modificato le condizioni della sua offerta. I costi per attivare il piano di Iliad sono di 9.99 euro per l’invio della sim più il canone mensile di 7.99 euro. Nell’abbonamento sono inclusi:

chiamate illimitate anche verso USA e Canada

sms illimitati

50 GB per navigare (4 GB all’estero)

Le altre offerte di ho. mobile

Ho. mobile ha anche degli altri piani con meno Giga e un canone più alto rispetto a quella da 6 euro. Ha due fasce di prezzo: 8.99 euro e 12.99 euro. Nel primo caso le promozioni sono riservate ai clienti in portabilità da un preciso elenco di operatori virtuali e tradizionali.

L’offerta include:

minuti illimitati

sms senza limiti

50 GB

costo della sim 9.99 euro

Fastweb per il mobile

Come si vede nella lista delle migliori offerte di Natale per il mobile c’è anche una promozione di Fastweb. Il piano di questo operatore ha un canone mensile di 9.95 euro e propone:

minuti senza limiti

100 sms

30 GB di internet

I piani di Tre

Tre ha in catalogo diverse soluzioni questo mese. Uno dei suoi piani più popolari è senza dubbio Play Power 60 a 11.99 euro, in questa offerta sono inclusi:

chiamate illimitate

100 sms

60 GB Internet

Grande cinema 3

Non sono previsti costi per l’attivazione e l’acquisto della Sim è compreso nel prezzo, ma si tratta di una promozione che può essere attivata solo online.

Le offerte con 100 GB

Allo stesso prezzo però c’è la versione natalizia si ALL IN Power Xmas Edition. Si tratta di una delle tariffe super scontate con il maggior numero di Giga compresi nel canone. A meno di 12 euro al mese attivando questa promozione avrete:

chiamate illimitate

sms senza limiti

100 GB

per i clienti con un’offerta internet casa di Tre i Giga sono illimitati

Questa tra le altre cose è un’offerta smartphone incluso, si sarà possibile quindi acquistare gli ultimi modelli di smartphone a rate.

Altro piano di Tre con 100 GB per navigare in 4 G è il Free Super Power, i servizi offerti sono gli stessi della ALL In Power di Natale, quindi traffico voce e sms senza limiti e 100 GB. Il canone mensile è però decisamente più elevato, si sale infatti a circa 21 euro al mese ed è anche un piano con un vincolo contrattuale di 30 mesi.

Cosa propone Wind a Natale

In classifica si trova All Digital, il piano di Wind con chiamate illimitate, sms a 0.30 euro e 40 GB. Il pacchetto dell’operatore non sembrerebbe particolarmente conveniente, il costo mensile si aggira infatti intorno ai 15 euro. È più costoso delle proposte di Tre e degli operatori virtuali.

La promozione natalizia però la rende un’offerta molto più allettante. Infatti per chi attivi il piano in questo periodo ci sono 100 GB in regalo. Anche con All Inclusive Easy Pay è proposta la stessa offerta: ai clienti viene regalata la stessa quantità di Giga. In questa promozione sono compresi:

chiamate e sms illimitati

60 GB

100 GB in regalo

Easy Pay quindi vi consentirà di avere 160 GB, il piano però può essere attivato solo dai clienti che sceglieranno di pagare tramite addebito su conto corrente o carta di credito.

Le offerte in 5G

A chiudere la classifica c’è l’offerta di Vodafone per navigare in 5G. Questa tariffa è la più costosa tra quelle attivabili a Natale 2019, ma è anche un piano che consente di connettersi alla nuova rete. Il piano è in promozione a 24.99 euro, da 34.99 euro, e offre:

chiamate e sms senza limiti

30 GB (1 GB in roaming)

Il consiglio è di attivare Red Unlimited Ultra solo se si possiede un cellulare compatibile con la navigazione in 5G. Le performance della rete infatti permettono uno scambio di dati più elevato e necessitano di un dispositivo con abbia la capacità di elaborazione dei dati maggiore e più rapida.

Gli smartphone 5G

Al momento ci sono pochi produttori con cellulari adatti alla navigazione in 5G e si tratta di smartphone che costano tra i 600 e i 1300 euro. I modelli che potrete trovare questo Natale nei negozi di telefonia sono: